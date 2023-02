Conozca las razones por la que le pueden negar la entrada y la visa a Canadá

Tenga en cuenta no equivocarse en estos puntos para no tener problemas en recibir el documento.

Canadá se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos más apetecidos por los latinoamericanos, debido a que es un país que brinda constantemente excelentes oportunidades laborales y académicas.

Ya sea para trabajar o estudiar, Canadá es bastante receptivo con quienes desean llegar allí a vivir, tener su familia, llevar la suya o simplemente estudiar y formarse profesionalmente.

Desde hace varios meses, el gobierno canadiense anunció que cuenta con más de 400 opciones para que los migrantes de Latinoamérica lleguen al país y logren la residencia permanente, así que la alternativa de llegar a Canadá se hace más posible para cientos de colombianos.

Canadá se ha convertido en el sueño de muchos colombianos. Foto: Reuters. - Foto: REUTERS

Y aunque muchos colombianos consiguen su visa para poder trabajar en el país norteamericano, otros no logran cumplir este sueño porque en el trámite de solicitud de visas la embajada canadiense les niega el permiso de ingreso a este país. Las razones pueden ser varias, pero acá podremos ver las más comunes por las que las personas no logran conseguir que se les apruebe su visa canadiense y en varias ocasiones pueden explicarse por errores de quienes las solicitan.

Parecerá increíble para muchos, pero uno de los errores más comunes que cometen los colombianos que aspiran a recibir este documento es que llenan de manera equivocada el formulario con la información necesaria para poder solicitar la visa canadiense. Algo tan básico como poner correctamente los datos personales, laborales y familiares, hace que muchas personas quieran mentir o se equivoquen al diligenciar el formulario, por lo que se les niega automáticamente el ingreso al país norteamericano.

Muchos estudiantes viajan a estudiar a este país. - Foto: Getty Images

Otra de las razones que llevan a que el formulario sea razón de que se niegue la visa a los ciudadanos colombianos, es que muchas personas se equivocan y escriben su información en el documento que no corresponde. Esto suele suceder por el afán, por falta de lectura o por simple falta de atención, que hace que las personas no sigan las indicaciones correctamente y llenen un formulario equivocado. Esto, sin duda, es causa para que no se apruebe la visa canadiense y es lamentable que por una razón tan fácil de evitar, un colombiano se quede sin poder cumplir su sueño de viajar a Canadá.

Una más de las causas de negación de este documento es el no exponer una carta que exprese los motivos del viaje a suelo canadiense, suele ser una razón fundamental para que desde la embajada se niegue la solicitud. Este documento siempre debe presentarse en los idiomas locales, es decir, inglés o francés.

Una última razón importante, que se debe tener en cuenta, si no quiere que su visa sea negada, es presentar siempre los documentos que soporten su información financiera. No sustentar los ingresos económicos y el estado de las cuentas bancarias del aspirante, es una de las razones bastantes comunes por las que la visa canadiense le sea negada a los colombianos.

Los colombianos interesados en viajar a Canadá, ya sea para trabajar, estudiar o hacer turismo, se han enfrentado a una problemática que tiene embotellado al gobierno canadiense con miles de solicitudes de visa sin respuesta.

Este no es un problema exclusivo de Colombia, ya que hay más personas de países de Asia y el Medio Oriente que han solicitado visas estudiantiles y aún no reciben respuesta. Sobre esta problemática, el medio CBC de Canadá indagó sobre datos de la IRCC encontrando que hay más de 2,4 millones de solicitudes pendientes de respuesta para la visa canadiense a corte del 29 de junio de 2022.

Muchas veces este tipo de solicitudes presentan demoras en la respuesta por parte de la embajada canadiense.

De acuerdo con el portal, Colombia tiene en total 33.738 solicitudes de visa pendientes, mientras que países como la India superan el millón. Además, de acuerdo con el medio, en la embajada de Canadá en Colombia para 2021 se recibieron 12.161 solicitudes de visa canadiense, triplicándose año tras año, demostrando que el país norteamericano se ha convertido en uno de los destinos más apetecidos por los colombianos.

Esto ha complicado la situación de miles de personas, especialmente aquellos que consiguieron cupos estudiantiles en universidades canadienses o empleos, ya que al no contar con una respuesta han tenido que aplazar sus estudios y algunos de ellos incluso han perdido su oportunidad.

La recomendación que hace la IRCC a las personas que aún no reciben su respuesta es que sean pacientes o que presenten un case specific enquiry, que es una especie de derecho de petición para que les respondan rápidamente su solicitud, aunque estos también están demorados.