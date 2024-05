Esta es la lista de altos funcionarios del círculo íntimo de Petro y de congresistas salpicados por Sneyder Pinilla en su confesión con SEMANA

La funcionaria, que salió de su cargo el viernes en la noche en medio del escándalo, habría sido la “mensajera” a través de la cual Pinilla le envió 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, en maletas. La entrega se habría realizado días antes de las elecciones regionales y locales del 29 de octubre de 2023. Pinilla le reveló a SEMANA que quien fungió como “mensajero” de Name fue Ortiz. “Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso”, dijo el exsubdirector de la UNGRD. Y precisó: “La doctora Sandra solo fue la mensajera para el tema de Name, para nada más”.

“Hacia el 25 de septiembre, el director (Olmedo López) me dice: ‘Sneyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté’. Le dije: ‘Bueno, listo. Sí, señor, espero lo que usted me diga’. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suites con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name (...). Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”, reveló Pinilla. La plata para Name fue entregada, según Pinilla, por Sandra Ortiz, en ese momento consejera presidencial para las regiones.