Migrante fue discriminado por tener el televisor en español: “es un insulto para los americanos”

En Estados Unidos, una mujer está en el radar de las redes sociales, luego de que quedara grabada cuando insultó al trabajador de un local por tener el televisor en español. El incidente generó una ola de cuestionamientos en internet por la forma en que reaccionó la norteamericana que, incluso, terminó elevando el nivel de sus palabras.

Este episodio se desarrolló en una pizzería de Hatboro, Pensilvania y se centró no solo en las críticas de la mujer porque no se estuviera pasando un programa en inglés sino, además, tras haber acusado al empleado de llegar a ese país de manera irregular.

El incidente se registró en una pizzería de Pensilvania, EE.UU. - Foto: TikTok @carlos_eduardo_espina A.P.I.

“Yo no le voy a dar mi dinero a un inmigrante ilegal”, fueron las palabras de la señora, mientras que quien atendía el lugar le increpó por hacer ese tipo de señalamientos sin conocerlo.

“Pon la televisión en inglés”

“¿Pusiste la televisión en español? (...). Lo malo es que no eres americano. Te voy a investigar y me voy a asegurar que te saquen de esta ciudad, ¿bueno? Jóde**”, dijo antes de continuar criticando al trabajador por lo que ella calificó de irrespeto para sus connacionales. Cuando el hombre le preguntó cómo sabía si él era o no migrante ilegal, los choques se avivaron.

“Entonces pon la televisión en inglés. Estás en América, así que aprende inglés (...). Tienes el televisor en español y ese es un insulto para los americanos (...). Mi padre es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él y sus amigos murieron para que tú puedas estar aquí haciendo dinero”, seguía diciendo la mujer, mientras el hispano la escuchaba con expresión de atónita.

En otra parte del clip se observa que la estadounidense empezó también a grabar y advirtió que lo expondría en sus redes sociales en las que, según ella, acumulaba más de 4.000 seguidores. En internet sus palabras no fueron pasadas por alto tanto por el hecho de que insinuara que los estadounidenses eran los únicos americanos como por la reacción del trabajador.

Varios internautas comentaron que, a veces, cuando estadounidenses viajan a otros países también piden que les hablen en inglés (imagen de referencia). - Foto: Reuters / Eduardo Muñoz

“Felicitaciones para quien soporta con tanto respeto y humildad tal humillación”, “Pero van de turistas a España y también hay que hablarles en inglés”, “Vivo en México y los estadounidenses que viven aquí no se molestan en aprender el español, esperan que todos sepamos inglés”, “Si en Latinoamérica nos pusiéramos en las mismas cuando ellos vienen, imagínense”.

Incidente de latino con jefe en EE. UU.

En TikTok se viralizó el altercado que sostuvo un trabajador latino con su jefe y llevó a las redes una discusión de quién tenía la razón en este caso particular entre superior y empleado. La Nación informó que el migrante había sido despedido por no respetar el protocolo de seguridad, presuntamente al no portar sus gafas de protección, más al tratarse de una obra.

“Te lo digo todos los días: ponte los lentes”, dijo el supervisor y; posteriormente, le pidió que saliera del lugar, aunque su disposición no fue acatada de forma inmediata. “Te digo que te vayas, yo soy el jefe. Detente, ya terminaste (...). Te digo que te vayas ahora mismo”, añadió.

El empleado no habría acatada las normas de seguridad. - Foto: TikTok @fearlesscarbarin00

La discusión en las redes giró en torno a que, independientemente del estatus del trabajador, este debe cumplir con las directrices del sitio en el que se desempeña. No obstante, otros comentaron que, a pesar de la falla, había otras maneras de dirigirse a los subordinados sin necesidad de derivar en gritos.

“Está siendo poco profesional y no deja el trabajo como pidió el supervisor”; “La actitud del trabajador es la que está mal”, “Él tiene que hablarle en buen modo por más jefe que sea, como trates serás tratado”.