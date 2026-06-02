La OIM y varias entidades públicas realizarán en Bogotá una feria de empleo dirigida a personas refugiadas, migrantes, retornadas y miembros de la comunidad de acogida, con la participación de más de 20 empresas.
Una jornada para conectar talento y oportunidades laborales en un mismo espacio
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, en coordinación con entidades del orden nacional y distrital, realizará una Gran Feria de Empleo.
Estará dirigida a personas refugiadas, migrantes, retornadas y miembros de la comunidad de acogida en Bogotá.
La jornada tendrá lugar el miércoles 3 de junio, entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, en el Centro Integral de Atención al Migrante de Kennedy (CIAM Kennedy), ubicado en la carrera 80 # 43-43 Sur.
De acuerdo con la OIM, los asistentes podrán acceder a oportunidades laborales ofrecidas por más de 20 empresas aliadas en Colombia.
De acuerdo a la información proporcionada, los interesados podrán participar en procesos de postulación, entrevistas y reconocimiento de perfiles profesionales.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cancillería, el Servicio Público de Empleo (SPE), el Ministerio de la Igualdad y Equidad y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Las entidades organizadoras señalaron que la concentración de ofertas laborales de diferentes sectores en un mismo espacio busca facilitar los procesos de selección y promover el acceso a empleos formales con todas las garantías legales.
Para mejorar la atención durante la jornada y agilizar los tiempos de entrevista con las empresas participantes, la organización habilitó un sistema de registro previo.
La inscripción es gratuita y puede realizarse de manera digital a través de la página oficial.
La realización de ferias de empleo de este tipo busca fortalecer la inclusión económica de poblaciones en situación de movilidad humana y ampliar sus oportunidades de acceso a trabajos formales.
De igual manera, es una oportunidad que facilita el contacto directo entre los aspirantes y las empresas participantes.
Vale la pena anotar que en Bogotá ya se ha realizado en varias ocasiones ferias de empleo con un enfoque similar.
En los últimos años se han organizado jornadas dirigidas a población migrante venezolana, refugiados y retornados, como parte de estrategias de inclusión laboral y regularización económica.
También han participado entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Ministerio de Trabajo en distintas versiones de ferias laborales y ruedas de empleo.