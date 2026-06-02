La OIM y varias entidades públicas realizarán en Bogotá una feria de empleo dirigida a personas refugiadas, migrantes, retornadas y miembros de la comunidad de acogida, con la participación de más de 20 empresas.

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Una jornada para conectar talento y oportunidades laborales en un mismo espacio

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, en coordinación con entidades del orden nacional y distrital, realizará una Gran Feria de Empleo.

Estará dirigida a personas refugiadas, migrantes, retornadas y miembros de la comunidad de acogida en Bogotá.

La jornada tendrá lugar el miércoles 3 de junio, entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, en el Centro Integral de Atención al Migrante de Kennedy (CIAM Kennedy), ubicado en la carrera 80 # 43-43 Sur.

De acuerdo con la OIM, los asistentes podrán acceder a oportunidades laborales ofrecidas por más de 20 empresas aliadas en Colombia.

De acuerdo a la información proporcionada, los interesados podrán participar en procesos de postulación, entrevistas y reconocimiento de perfiles profesionales.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cancillería, el Servicio Público de Empleo (SPE), el Ministerio de la Igualdad y Equidad y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Las entidades organizadoras señalaron que la concentración de ofertas laborales de diferentes sectores en un mismo espacio busca facilitar los procesos de selección y promover el acceso a empleos formales con todas las garantías legales.

Para mejorar la atención durante la jornada y agilizar los tiempos de entrevista con las empresas participantes, la organización habilitó un sistema de registro previo.

La inscripción es gratuita y puede realizarse de manera digital a través de la página oficial.

La realización de ferias de empleo de este tipo busca fortalecer la inclusión económica de poblaciones en situación de movilidad humana y ampliar sus oportunidades de acceso a trabajos formales.

Feria de empleo en Bogotá que busca conectar a personas migrantes, refugiadas y retornadas con oportunidades laborales ofrecidas por empresas aliadas. Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual manera, es una oportunidad que facilita el contacto directo entre los aspirantes y las empresas participantes.

Vale la pena anotar que en Bogotá ya se ha realizado en varias ocasiones ferias de empleo con un enfoque similar.

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En los últimos años se han organizado jornadas dirigidas a población migrante venezolana, refugiados y retornados, como parte de estrategias de inclusión laboral y regularización económica.

También han participado entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Ministerio de Trabajo en distintas versiones de ferias laborales y ruedas de empleo.