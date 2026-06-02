Bogotá se prepara para una nueva edición de uno de los eventos culturales gratuitos más representativos de la ciudad. Miles de personas se reunirán nuevamente alrededor de la música popular en un festival que desde 2024 ha ganado espacio dentro de la agenda cultural de la capital y que se ha consolidado como una de las apuestas del Distrito para fortalecer el acceso ciudadano a espectáculos masivos.

Festival Popular al Parque 2026: cartelera oficial con artistas de talla internacional como ‘Los Tucanes de Tijuana’

La administración distrital subrayó que este tipo de encuentros buscan impulsar espacios seguros de entretenimiento, promover la convivencia y facilitar el acceso gratuito a eventos musicales de gran formato. Por eso, ya se puso en marcha la ejecución de las medidas logísticas, además de exponer el plan de movilidad y seguridad para el desarrollo de la jornada.

La Alcaldía de Bogotá publicó una serie de recomendaciones oficiales para los asistentes al Festival Popular al Parque 2026, evento que se realizará el próximo sábado 6 y domingo 7 de junio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Según informó el Distrito, las autoridades esperan una alta asistencia durante ambos días debido a la participación de artistas nacionales e internacionales.

Popular al Parque 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá API

Cartel Popular al Parque 2026

Artistas del extranjero

Los Tucanes de Tijuana

Edwin Luna junto a La Trakalosa de Monterrey

Artistas colombianos

Francy

Hernán Gómez

Luisito Muñoz

La Banda del Aventurero

Marbelle

Sebastián Ayala

Brayan Kamacho

Daniel Merak

Dareska

Movilidad Popular al Parque 2026

Como es costumbre en los eventos realizados en el Parque Simón Bolívar, se cerrará la calzada sur de la calle 63 entre carrera 68 y transversal 60 desde las 10:30 a. m. hasta las 11 p. m., mientras que la avenida 68 y la carrera 60 funcionarán con normalidad en ambos sentidos.

Las personas con vehículos particulares podrán hacer uso de los parqueaderos de servicio público ubicados en la Bolera El Salitre, la Biblioteca Virgilio Barco, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Parque Salitre Mágico; cada uno cuenta con su respectivo coste y horarios.

Por su parte, el acceso de bicicletas, patinetas o patines al interior del parque está completamente prohibido, aunque los biciusuarios podrán utilizar los parqueaderos aledaños habilitados para este fin.

Restricciones Popular al Parque 2026

El evento está dirigido a mayores de 18 años, por lo que la entrada estará sujeta a la verificación del documento de identidad en los accesos al recinto al aire libre.

Es fundamental recordar que este es un evento gratuito, por ello, el Distrito recomienda llegar directamente a los puntos de acceso habilitados y no adquirir ningún tipo de elemento que prometa la entrada, ya que no son necesarios para ingresar al evento. Esto excluye a dinámicas que se hagan, sin costo, con entidades avaladas por la organización.

Adicionalmente, no se permitirá el ingreso de comidas, bebidas, mascotas, latas, envases de vidrio, instrumentos musicales, armas, objetos cortopunzantes ni elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad.

Se espera gran afluencia de público en el parque. Foto: Gabriela Alvarado

Ni tampoco el ingreso con camisetas o prendas alusivas a equipos de fútbol, bebidas alcohólicas externas, sustancias psicoactivas, mercancía no oficial, cámaras profesionales o drones.

Se recomienda al público acordar previamente puntos de encuentro con sus acompañantes en caso de dispersión del grupo y hacer uso de los servicios de información que brindará el personal de logística debidamente identificado.