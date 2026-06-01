¿Cuál será la línea 2 del Metro de Bogotá? Esto dice la Alcaldía

El metro de Bogotá continúa siendo una de las principales apuestas de infraestructura para la capital del país. Mientras avanzan las obras de la primera línea del Metro, el Distrito también mantiene en desarrollo la planeación de nuevos corredores que buscan conectar sectores históricamente afectados por problemas de movilidad y largos tiempos de desplazamiento.

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En medio de ese panorama, las autoridades distritales han insistido en que el crecimiento urbano de Bogotá obliga a ampliar la cobertura del transporte masivo hacia localidades con alta densidad poblacional, especialmente en el occidente y noroccidente de la ciudad. Allí, millones de ciudadanos dependen diariamente de rutas de buses y corredores congestionados para movilizarse hacia zonas centrales.

La Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía confirmaron que la Línea 2 del Metro tendrá una extensión aproximada de 15,5 kilómetros y conectará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Según la información oficial del proyecto, esta nueva línea será completamente subterránea y contará con 11 estaciones distribuidas a lo largo del corredor.

Metro de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De acuerdo con la Empresa Metro, la Línea 2 iniciará en la calle 72 con avenida Caracas y avanzará hacia el occidente por la calle 72 hasta la avenida Ciudad de Cali, para luego continuar hacia el norte hasta la localidad de Suba.

En su recorrido se contará con las siguientes estaciones:

Calle 72 con Av. Caracas Calle 72 con Av. NQS Calle 72 con Av. Carrera 68 Calle 72 con Av. Boyacá Calle 72 con carrera 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 80 Av. Ciudad de Cali con Calle 90 Av. Ciudad de Cali con Carrera 93 ALO con Calle 129 D ALO con Calle 139 Av. Calle 145 con carrera 141 B

Las autoridades distritales estiman que la nueva línea proyecta la movilización de cerca de 49.000 pasajeros por hora en cada sentido durante su operación. Además, se calcula que más de 2,5 millones de personas se verán beneficiadas directa e indirectamente con la obra.

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La infraestructura también contempla integración con otros sistemas de transporte de la ciudad. Según la información oficial, la Línea 2 tendrá conexión con la Primera Línea del Metro, TransMilenio y corredores alimentadores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Esto permitiría una mayor articulación de la movilidad en Bogotá.

El proyecto hace parte del Plan Maestro de Movilidad de Bogotá y se encuentra respaldado financieramente mediante acuerdos entre el Distrito y el Gobierno Nacional. La Empresa Metro de Bogotá indicó que la Nación aprobó la cofinanciación de la obra bajo el esquema tradicional utilizado para grandes proyectos de transporte masivo en Colombia.

Línea 2 de metro de Bogotá. Foto: Empresa Metro de Bogotá

Otro de los aspectos destacados por el Distrito es que la Línea 2 operará con trenes eléctricos, lo que reduciría emisiones contaminantes frente a otros medios de transporte tradicionales; en total se traerán 25 trenes para esta línea. La administración distrital ha señalado que la apuesta busca fortalecer un modelo de movilidad sostenible y disminuir el impacto ambiental derivado del tráfico vehicular.

La Empresa Metro también precisó que el proyecto contempla la construcción de patios taller, túneles, estaciones y sistemas tecnológicos asociados a la operación subterránea. Debido a la complejidad técnica de la obra, las autoridades han advertido que el desarrollo requerirá varios años de ejecución y coordinación permanente con redes de servicios públicos y corredores viales existentes.