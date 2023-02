Video | La absurda queja de un migrante en Estados Unidos que se volvió viral en internet: “la casa nunca es tuya”

La crisis migratoria a Estados Unidos ha venido mostrando, además de las formas para llegar a cumplir el anhelado “sueño americano”, la vida cotidiana en este país, dejando a un lado los beneficios de ganar en dólares y obtener trabajos que pueden llegar a dar una mejor calidad de vida, y exaltando también los deberes que como ciudadanos se deben cumplir.

Sin embargo, un video se ha convertido en viral por lo “absurdo” que ha sido para muchos. Se trata de la queja de un hombre sobre el pago de servicios públicos en Estados Unidos. Aunque este tipo de cobros son cotidianos en la mayoría de los países a nivel mundial, este hombre afirma que esta sería una razón por la que, cuando se compra una casa, “nunca” llega a ser totalmente propiedad del beneficiario.

Para el migrante, el comprar casa en Estados Unidos sería una inversión sin final. - Foto: Getty Images

“La otra cara de la moneda es que, por ejemplo, en Santo Domingo tú puedes tener dos, tres, cuatro casas. Tú compraste la casa, compraste el terreno y ya esa casa es tuya, ese terreno es tuyo y tú jamás pagas (...) Pero aquí, por ejemplo, tú compras una casa y nunca es tuya, aquí en Estados Unidos”, comenzó diciendo el hombre que se identifica como @domingobuenopauli.

“Tú compras un apartamento y nuca es tuyo, nunca es tuyo, porque tienes que pagarle impuestos todos los meses a esa casa. Tiene que pagar, por ejemplo: luz, basura, el agua del baño, las aguas sucias se pagan, igual se pagan las aguas limpias, un sinnúmero de cuestiones tienes que pagar”, sentenció el hombre, dando a entender que sus quejas provenían del pago de los servicios públicos.

“La casa, el apartamento, nunca es tuyo, tienes que pagarlo todos los meses y si no lo pagas sabes qué pasa: te lo quitan. O sea que tienes que hacer dos pagos, el primer pago al banco y el segundo son los impuestos al Estado”, afirmó el hombre en su video, haciendo que cientos de personas comentaran su opinión al respecto.

“Muchos quieren los beneficios de USA, pero no quieren aceptar las leyes de un país desarrollado”; “Cuba esta abierta a los migrantes”; “Sí se pagan los predios urbanos todos los años, el señor creo que nunca ha tenido casa que no sabe eso”; “En Santo Domingo no tienen ese problema… xq nunca hay luz, nunca hay agua y viven entre basura jajaja”; “Y la pregunta es: ¿en República Dominicana no pagas por los servicios?”; “ay, el angelito, esa es una de las razones por la que las cosas no prosperan en nuestros países, TAMBIÉN SE TIENEN QUE PAGAR, pero no lo hacen”, fueron algunos de los comentarios.

Ilegal en EEUU 🇺🇸 descubre el pago de impuestos para servicios públicos 🫠 pic.twitter.com/UUiB1scJ9c — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 8, 2023

Migrante mostró en video altercado de jefe con trabajador latino

En redes sociales, algunos internautas han compartido sus experiencias y dado cuenta de que sus vidas tomaron un rumbo positivo económicamente, a la hora de estudiar y en el intercambio cultural. Los casos son relativos a la situación de cada persona; no obstante, también han trascendido relatos infortunados.

En TikTok, un hombre, que en esa red se identifica como Adán Carbarín, compartió varios videos que plasmaron una discusión entre el que sería un compañero de trabajo y el supervisor de una construcción. Medios internacionales como La Nación señalaron que el superior lo había despedido por incumplir con las normas de seguridad.

Lo anterior porque, presuntamente, el empleado ‘regañado’ no había utilizado inicialmente sus gafas de protección (pese a indicaciones previas) y habría estado escuchando música durante sus funciones. En los clips quedó evidenciado cómo el ambiente se tornó tenso entre ambos y la voz subió de nivel.

Reacciones encontradas generó disputa entre jefe y empleado de una obra. - Foto: TikTok @el.ti0.robe

“Te lo digo todos los días: ponte los lentes”, dijo el superior, antes de que el latino intentara que su jefe ‘se calmara’. Segundos después, el primero le pide que abandone el lugar, pero no observa una respuesta inmediata. “Te digo que te vayas, yo soy el jefe. Detente, ya terminaste (...). Te digo que te vayas ahora mismo”, agregó.

Entretanto, el debate se centró sobre el trato al que, en ocasiones, pueden estar expuestos los migrantes, pero también a la responsabilidad e indicaciones que se deben acatar en la esfera laboral. Mientras que, para algunos, pese a la falla, no era esa la manera de dirigirse al empleado, otros le dieron la razón al jefe de la obra.

El empleado no habría acatado las normas de seguridad. - Foto: Getty Images / Jenn Austin-Driver

“Está siendo poco profesional y no deja el trabajo como pidió el supervisor”; “La actitud del trabajador es la que está mal”; “Hay que entender y seguir las reglas de seguridad. Cuando pasa un accidente, ahí están llorando”; “Él tiene que hablarle en buen modo por más jefe que sea, como trates serás tratado”, fueron algunas reacciones en TikTok.