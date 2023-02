Viral: por esta increíble razón una mujer canceló su boda a última hora

El día del matrimonio constituye en algunas parejas uno de sus sueños y/o propósitos, por lo cual intentan poner su mayor esfuerzo para que todo salga como se prevé. Desde el lugar a celebrar, hasta el vestido y la comida que se ofrecerá a los invitados, hacen parte de detalles que suelen evaluarse con anticipación a la espera de que no haya contratiempos.

No obstante, inconformidades o choques, previo a dar el ‘sí’ en el altar o en una notaría, pueden permear la relación y poner en duda si se quiere o no dar el siguiente paso. En el sitio web Reddit, una mujer se sinceró y confesó las razones por las que decidió dar por terminada no solo su boda, sino también su noviazgo.

En esa plataforma, quien sería la futura novia dijo que lo que en principio fue solo una diferencia de opinión terminó por sentar un ‘aviso’ del futuro con esa pareja. En su relato, SarahJake2022 acusó a su entonces prometido de no querer agregar en el menú comida vegana (siendo ese el principal detonante).

La comida, detonante que acabó con el compromiso (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Según ella, la alternativa de agregar algunos de esos platillos no la había tomado por capricho, sino a raíz de que en su familia había antecedentes de salud que les obligaba a adoptar un estilo de alimentación diferente. Pese a eso, aseguró que no tenía problema con que el ahora exnovio y sus allegados consumieran carne, pero le molestaba que no se respetara su opinión.

Otro punto de choque

“No hubo mucho en lo que no estuviéramos de acuerdo durante la planificación de la boda, excepto en la comida (...). Mi prometido y su familia son todo lo contrario. Son carnívoros incondicionales, lo cual está bien para mí, obviamente”, recogió de sus palabras El Comercio Mag.

El ambiente entre los futuros esposos se tornó aún más tenso cuando la internauta descubrió que, a pesar de manifestar su intención de incluir al menos cinco platos veganos, estos habían sido cancelados. Más allá de eso, la molestia incrementó al saber que ‘todo’ se había hecho sin su consentimiento.

“Lo llamé al trabajo, pero siguió colgándome. Fui directamente a su trabajo, lo confronté y me volví loca. Se quedó atónito al verme; primero, dijo que fue idea de su madre y después dijo que me fuera a casa porque estaba haciendo una escena en la oficina”, agregó en Reddit.

Después de eso, llegar a un punto de acuerdo se convirtió casi en una ‘misión imposible’ y hasta, según SarahJake2022, la mamá de su prometido tuvo incidencia en la ruptura. ¿La razón? Supuestamente le insistió para que no “perdiera el dinero” agregando ese tipo de comida y dejara atrás la “mentalidad de ‘es mi dinero, lo pago’”, recogió El Comercio Mag.

La mujer aseguró que su futura suegra había incidido en el fin de su compromiso (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / videnovic

En últimas, los preparativos y el matrimonio quedaron hechos ‘cenizas’ porque la usuaria vio ese incidente como una señal de que su vida en pareja podría estar permeada por restricciones e intromisión de terceros. “El matrimonio se trata de compromiso y él no tiene nada que perder, pero eligió hacer esto conmigo y mi familia”, recalcó.

El matrimonio más corto

Una pareja se viralizó luego de que la novia pidiera el divorcio a solo tres minutos de casarse, después de haber recibido un ‘desplante’ por parte de su esposo. El hecho ocurrió en Kuwait (Oriente Medio) cuando la esposa se tropezó y terminó cayendo al suelo.

Extraño caso de divorcio: ocurrió a solo minutos de haberse casado. - Foto: Getty Images/Peter Dazeley

Su enojo apareció cuando el hombre, en lugar de ayudarla e intentar que el momento fuera menos ‘bochornoso’, optó por convertirla en centro de burlas e incluso habría llegado al punto de llamarla “estúpida”.

La novia no necesitó más motivos para decidir que quería romper cualquier vínculo y pidió la nulidad del mismo. Es así como ese vínculo se terminó convirtiendo en uno de los más cortos sobre los que se tiene conocimiento.