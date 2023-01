“Te ibas a casar con mi hija”: padre arruinó el matrimonio de su yerno infiel, ¿cómo pasó?

Uno de los momentos de mayor algidez durante una boda es el espacio en el que el sacerdote pregunta si, entre los presentes, hay alguien que se oponga a la unión. Aunque para algunas parejas puede tratarse de un momento que no tiene mayor relevancia, puede que para otras avive la tensión cuando hay un secreto a punto de develarse.

En Honduras una boda quedó empañada, luego de que en medio de la celebración el papá de una mujer irrumpiera y alegara que ese matrimonio no podía tener lugar. ¿La razón? Según el centroamericano, el novio que había ‘jurado amor eterno’ prometió casarse con su hija y ahora sus acciones estaban demostrando completamente lo contrario.

Papá interrumpió la boda de quien iba a ser su yerno. - Foto: Twitter @bessyl_31

La escena, que se viralizó, fue compartida en TikTok por @bessyl_31 y con solo dos días desde que fue publicada acumula alrededor de 11 millones de visualizaciones y miles de comentarios. El desconcierto fue la sensación compartida entre los invitados, quienes no sabían cómo reaccionar e incluso algunos pidieron que se llamara a la Policía.

“Aquí no hay boda”

El matrimonio se estaba desarrollando al aire libre y, de repente, un hombre apareció dejando ver su expresión de enojo. Lo primero que dijo fue: “Me van a perdonar, pero aquí no hay boda”, mientras empezó a lanzar una serie de insultos. “Te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes, pedazo de basura. Dime, ¿qué me vas a decir ahora?”, cuestionó al novio, quien junto a su ‘pareja’ no dijo nada.

En ese instante el ambiente quedó en silencio, mientras los invitados observaban el episodio estupefactos. El que sería el suegro le reclamaba, a quien tenía ese día la intención de casarse, por haberle sido infiel a su prometida al punto de recibir ese sacramento junto a otra mujer.

“Fuiste a pedir la mano (...). Te merecías morir”, añadió el ofuscado papá, quien aseguró haber acabado recién de trabajar cuando le llegó la noticia de que su yerno se estaba casando. El ambiente escaló la tensión cuando otras personas se acercaron al hombre e intentaron controlarlo; entre tanto, el novio no había respondido aún a los señalamientos.

Algunos invitados pidieron llamar a la Policía (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

El que aseguró ser su suegro continuó gritando y exigiendo una explicación por el engaño en el que supuestamente había estado inmersa su hija. “Él, vestido de novio (...), basura. No, no me voy a callar”, dijo a la vez que empezó a discutir con uno de los asistentes a ese evento: “¿Qué?, ¿qué me vas a hacer?, No, que hable él, que hable él, habla”, añadió apuntando a su yerno.

La novia, ¿otra víctima?

Lo que iba a ser una celebración, en apariencia sin contratiempos, terminó con los invitados sorprendidos e intentando que la situación no alcanzara un punto de confrontación mayor. Uno de los asistentes le dijo que la novia era una víctima, que ella no tenía la culpa de las acciones de su pareja.

En otro de los videos se le escucha a una mujer insistir en que llamen a las autoridades y que la ‘amenaza’ había quedado grabada.

El papá aseguró que su hija estaba a punto de casarse con ese hombre. - Foto: Getty Images / videnovic

En las redes sociales, y diferentes fragmentos en los que se compartió la escena, miles de internautas salieron en defensa de aquel padre y consideraron que no todos estarían dispuestos a defender a un familiar de esa manera. Otros se mostraron intrigados en conocer el desenlace de ese episodio.

“Quisiera saber si la novia se atrevió a casarse”, “En ese momento se sintió el verdadero terror”, “Yo como padre hubiese hecho exactamente lo mismo”, “Ninguna de las dos (mujeres) merecían esto. Ese señor tiene mis respetos”, “La mejor señal de Dios de que ahí no es, espero la chica no se haya casado”.