¿Arrepentido? Hombre invitó a la ex a su boda, pero las lágrimas le ganaron cuando la vio

Las rupturas amorosas tienen un impacto relativo en cada persona, y el tiempo para superar que una relación ha llegado a su fin también dista en factores como el lapso en pareja o los momentos compartidos. El proceso de superación y separación de caminos no necesariamente es lineal, así como tampoco el momento antes de empezar otro camino.

En TikTok, se hizo viral la historia de un hombre a quien las lágrimas le ganaron cuando vio a su ex (una de las invitadas al matrimonio). El que se esperaba fuera uno de los momentos ‘más felices’ de su vida quedó marcado por una emotividad que generó el desconcierto tanto de la novia como de otros presentes.

¿Verdad o montaje? Ese es el debate que gira en redes sociales, luego de que en TikTok empezaran a circular una serie de videos en los que se refleja el desarrollo de un matrimonio que hasta cierto punto avanzó sin contratiempos. Todo cambió cuando, una vez sellado el vínculo, llegó el instante en el que los invitados se acercaron a felicitar a la pareja.

“Nadie es perfecto”

“En esta vida nadie es perfecto, todos cometemos errores y hoy le tocó a Marvin (el supuesto novio)”, es la descripción que antecede a una escena llena de incertidumbre. El ambiente se tornó tenso cuando una joven, quien sería la expareja de ese individuo, no dudó más y se dirigió hacia los nuevos esposos para saludar, inicialmente, a Marvin.

Algunos internautas compartieron sus sospechas sobre la veracidad del matrimonio (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

En seguida, la joven se acercó a la otra mujer y en un abrazo intentó aplacar las tensiones; sin embargo, fue en ese instante cuando Marvin rompió en llanto, mientras que su pareja actual adoptó una expresión de incomodidad. Segundos después, otros asistentes a la boda lo consolaron, a su vez que la novia quedó relegada en el recinto.

El clip acumula más de dos millones de visualizaciones en TikTok y son miles los comentarios, algunos que sitúan la duda sobre la veracidad de ese matrimonio. Para ciertos internautas, la reacción adoptada por los nuevos esposos y sus asistentes no es habitual y despierta sospechas; pero otros condenaron que ese hombre hubiese llorado por otra en su boda.

El clip acumula más de dos millones de visualizaciones en TikTok y son miles los comentarios. - Foto: Getty Images / videnovic

“Yo lo hubiera dejado ahí para que siguiera sufriendo”, “Bueno; pero ¿es en serio o es novela porque todo está grabado?”, “Pienso que es una humillación para la muchacha que se está casando con él”, “Como hombre a veces ya es muy tarde para darse cuenta de lo que perdemos y eso duele mucho”, “Él llora por la ex enfrente de la esposa; yo ahí mismo lo dejaría y me iría”.

No besó a su esposo por “pena”

TikTok hizo viral la forma en que otra mujer reaccionó cuando su esposo le intentó dar un beso el día de su matrimonio. Ese momento suele ser uno de los más esperados tanto por la pareja como por los invitados; sin embargo, el caso en cuestión dejó un recuerdo que ciertos internautas tomaron como ‘agridulce’, pero que la propia pareja salió a aclarar.

Una boda civil se convirtió en tendencia por la forma en que se desarrolló uno de los instantes más esperados. - Foto: TikTok @madimelendez

En un primer video la novia rechazó el gesto de su pareja porque, según ella, le daba pena el que estuvieran presentes sus familiares más cercanos. En medio de segundos de dudas, finalmente accedió aunque la risa se robó la atención y hasta desconcertó al juez que celebró el evento.

En otro clip, los recién casados le salieron al paso a los rumores de quienes dudaron sobre la seguridad para unir sus vidas. “Yo amo a María José por encima de si me dio un beso o no, yo conozco su corazón y creo que es algo que nos puede pasar en cualquier momento. No se trata específicamente de eso”, recalcó el esposo de quien en la red aparece como Madi Meléndez.