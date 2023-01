Se quedó sin cejas: joven se desmaquilla ante su novio por un reto; el hombre la dejó

Las redes sociales tienen la facultad de llevar imágenes a muchos rincones del planeta, que antes era imposible conocerlas. Es así como recientemente se hizo viral en Facebook, un video en el que se ve cómo una joven que estaba departiendo con su pareja acepta el reto de quitarse el maquillaje.

El hecho sucede, al parecer, en México, en donde quien graba el video, se acerca a la pareja que está abrazada y le propone a la mujer desmaquillarse por $1.000 mexicanos, es decir, 53 dólares aproximadamente, pero a la mujer le pareció que era muy poco.

Ante esto, la creadora del contenido le ofrece mil pesos más, o sea, otros 53 dólares, más o menos, ante lo que ella acepta el reto, ya que la mujer que graba, no ha dejado de hacerlo.

Le proporciona unos pañitos húmedos limpiadores, para que se retire el maquillaje de la cara. La joven estaba bastante maquillada, sobre todo en los ojos, e incluso se le veían de color azul, por lo que la creadora de contenido le preguntó si usaba lentes de contacto o pupilentes, como le llaman en esa región del continente, ante lo que la joven contestó que no llevaba lentes.

Entre tanto, el hombre que la acompañaba estaba expectante sobre cómo se vería su pareja (con quien, según afirmaron ambos, llevaba dos semanas de ser novios). El hombre fue enfático en que nunca la había visto sin maquillaje.

Mientras tanto, la joven se empieza a quitar las pestañas, mientras que el hombre evidencia en su rostro una sorpresa, aunque trata de ocultarlo, sin embargo, va viendo cómo su pareja se va quitando las sombras de los párpados, y le hace caso a quien graba, cuando le pidió que se limpiara también las cejas.

La mujer procede, y es notorio que solo tenía la mitad de las cejas y el resto, eran pintadas. El hombre no aguantó y se retiró rápidamente del lugar sin decir nada, ni hacer algún tipo de ruido. Cuando la mujer terminó de limpiarse el rostro, preguntó dónde estaba el sujeto, pero al mirar ante la cámara hacia ambos lados, fue imposible encontrarlo, pues ya no había rastro de ello.

“Ay, no manches, no me digas que se fue. ¿Me dejó porque me desmaquillé? ... No se pase... Ya sabía yo”, expresó a su vez que terminaba de limpiar sus ojos. La influenciadora respondió: “Ya ves amiga, reto cumplido”. La joven levantó su brazo y dijo: “Y soltera nueva”, pero no pudo esconder cuán triste se había puesto.

Quien grababa, se identifica como Lupita Anaya, y después de pagarle, afirmó que no quería sentirse culpable de la terminación de su relación. El video suma más de 32 millones de reproducciones en Facebook, miles de comentarios, entre otras reacciones.

Joven no quiso besar al esposo durante su boda; esta fue la razón

Una mujer se convirtió en tendencia en redes sociales por dudar cuando llegó el instante de dar un beso a su esposo, en pleno matrimonio. A la joven, que aparece en TikTok como Madi Meléndez (influenciadora cristiana), le costó sellar con ese gesto el vínculo y nuevo camino que había decidido emprender con su pareja y; como en otros casos, todo quedó registrado en video.

La razón de su indecisión fue confirmada por la misma novia, quien atribuyó su “pena” a que estaban los papás de ambos como testigos del vínculo. El clip, cuya duración no supera los 40 segundos, comienza con una ronda de aplausos previo a uno de los momentos más esperados (más allá de si la boda es civil o por la iglesia). El novio tomó la iniciativa, pero la reacción de su ahora esposa generó risas en el lugar, incluso del juez.

“Está mi papá (...)”, fue la respuesta de Meléndez, cuando no logró mantener el control y mientras su progenitor la grababa, lo que aumentó en ella los nervios. “Tápate los ojos”, añadió antes de finalmente darle el beso y abrazar a su compañero sentimental. El encargado de presidir la unión se mostró ‘decepcionado’ y hasta dijo que ese no era un gesto propio de recién casados.

Algunos internautas compartieron la inusual reacción, mientras que otros aseguraron que hubieran dado marcha atrás al matrimonio si recibieran un ‘desplante’ similar. El episodio acumula más de 16 millones de visualizaciones y supera los 21.000 comentarios en menos de una semana de su publicación.