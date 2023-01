“He cometido errores, pero nunca han sido delitos”: Lalis se defiende y califica de “ridículos” a quienes la critican

Esta semana las redes sociales estallaron gracias a la divulgación (por parte del abogado Daniel Briceño) de los contratos que tienen con el Estado, Laura Daniela Beltrán mejor conocida como Lalis y otros influenciadores políticos en el país, para hacer labores de “estrategia digital”.

Lo curioso del asunto era que el mismo estaba por 51.596.000 pesos a 11 meses, en algo que, según el abogado, debe durar tres o cuatro meses. Sin embargo, Laura no se quedó callada e hizo un video respondiéndoles a todos sus críticos, pero “más allá de ello, porque estoy acostumbrada, siento que tengo un deber ético y moral con quienes han seguido mi contenido durante muchos años”.

representante a la Cámara Agmeth Escaf y Lalis, influencer política Laura Daniela Beltrán Foto: Instagram @agmethescaf y @smilelalis - Foto: Foto: Instagram @agmethescaf y @smilelalis

En este punto, cabe mencionar que la joven se hizo conocida en 2018, cuando hizo un video defendiendo al -entonces senador- Gustavo Petro, pese a que desde antes hacía videos de contenido político y claramente de izquierda.

Dicho esto, la joven aseguró que sabe que no está “haciendo nada ilegal” y quiso mostrarlo, por lo cual manifestó que quien compartió su contrato es “un servidor público de la derecha que trabaja con un concejal en Bogotá” y que está buscando hacer campaña.

Así, cita lo que reza en su contrato: “Objeto: Asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública”; y explica que su trabajo es ayudar a hacer la estrategia de todas las plataformas de redes sociales, y asegura, irónicamente, que es curioso que cite TikTok, cuando lo que sí se movió, fue la cuenta de Instagram.

Casa de Narño y Lalis - Foto: Foto de Semana y foto de redes sociales de Lalis

Asimismo, desmintió que su trabajo solo se resuma en “hacer reuniones”, y manifestó que para que el pago le fuese aprobado, ella debía evidenciar soportes de lo que había hecho, especialmente de las presentaciones; y recalca que ella no es la que debe hacer el contenido, sino que genera un tipo de manual, para que el equipo de comunicaciones del Gobierno, lo ejecute. Y agregó que el hecho de no subir contenido a sus canales recientemente, es debido a que “no me da el tiempo”, por estar trabajando.

Daniela continuó hablando del dinero y especificó que efectivamente está a 11 meses, y si se dividen los 51 millones, da un total de 5 millones al mes, de los que debe descontar la salud (EPS), pensión y ARL, y aseguró que ella paga 580.500 pesos. De paso aprovechó para cuestionar si una persona con ese salario iba a volverse millonaria, “¿así de indigno está el trabajo en este país? ¿En serio creen que alguien que se gana 4 millones al mes, le alcanza para comprarse trajes Gucci, Prada Louis Vuitton?”.

Lalis tiene cerca de 133.000 seguidores en Instagram y es una de las personalidades más influyentes en Twitter - Foto: Instagram: Lalis

Sumado a ello, aseguró que existe una tabla que define cuánto debe ganarse un contratista basado en sus estudios y su experiencia, por lo que aseveró que está calificada y adjuntó una fotografía de su diploma del Politécnico Grancolombiano, que la acredita como profesional en Comunicación Social y Periodismo y que data del 3 de septiembre del 2019.

La influenciadora explicó que un profesional se debe ganar 3 millones de pesos y “750.000 adicionales por cada año de experiencia, así que eso da 5 millones. Sí tengo más experiencia, pero Lalis YouTube no se puede autocertificar como creadora de contenido”. La joven de 25 años aseguró que un estratega digital cobra entre $10 y $12 millones, por lo que afirmó que se está “es robando”.

Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis en redes sociales - Foto: SEMANA

Además, reveló que su carrera fue pagada gracias al Icetex, su deuda actual es de 7.399.391, y los pagos mensuales que debe efectuar son de 405.619 pesos. De otro lado, aclaró que la duración del contrato varía, dependiendo de las necesidades del proyecto, y arremetió contra quienes la han criticado: “¿Tanto les duele ver a una mujer trabajar?, no sé...”.

En cuanto a Natalia Bedoya, aseguró que no conocía las condiciones bajo las cuales se contrata con el Estado y que cuando trabajaron juntas en Polas Opuestas, supo que Bedoya tiene postgrados y que, basado en ello, podía facturar los 71 millones en su momento. E incluso dijo que nunca iban a coincidir políticamente, pero que ella había defendido a la abogada por comentarios misóginos y machistas que le hacían por su cuerpo.

concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque le recordó trino a la influencer Laura Daniel Beltrán, Lalis - Foto: Foto: Instagram izq @eljulisastoque der @smilelalis

La joven agregó que el Gobierno Petro ha impulsado la economía popular y que en Colombia Compra están abriendo espacios para la micro y pequeñas empresas para que se pueda consolidar esa economía. Por lo que puso un ejemplo, de que los proveedores de “botas” (calzado) del Estado, sea alguien que trabaje en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá.

Destacó, además, que la plataforma del Secop, en donde están las hojas de vida de los contratistas deben ser de fácil acceso y que están trabajando para ello.

Lalis, asimismo, manifestó, que tiene un emprendimiento porque le gusta crear estrategias de comunicación para diferentes empresas y que esa es su meta, “porque me gusta pensarme cómo comunicarle a la gente”.

Entre tanto, aseguró que desde siempre le ha encantado la política y que al presidente Gustavo Petro no necesita cobrarle, -entre risas- afirmó que lo hace “gratis”, porque sus ideales congenian políticamente y en su visión de país: “Yo le tiro aguante al presidente, cuando le tengo que tirar aguante y lo critico cuando lo tengo que criticar”.

La comunicadora aseveró que se compró un carro -que aún está pagando al banco Davivienda, por un millón mensual- antes de que Gustavo Petro llegara a ser presidente de Colombia. Y recalcó que

Lalis mencionó la entrevista que le hizo al representante a la Cámara, Agmeth Escaf, la directora de SEMANA, Vicky Dávila, y dijo “mi contrato no tiene nada de ilegal, soy idónea para el cargo. Mi trabajo y mis estudios me dan para estar donde estoy. No hay nada corrupto en él y no entiendo cuál es el ataque gratuito”.

Finalmente, dijo que reflexiona mucho “sobre lo que Lalis del pasado hacía y cuánto he crecido. Hoy por lo menos puedo asumir que he cometido muchos errores, pero nunca han sido delitos y jamás lo serán. Y si algo en la vida me enseñó mi papá y mi mamá, es que uno tiene que ser recto y correcto”.