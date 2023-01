Joven se durmió en plena cita y dejó ‘encartada’ a su pareja: “No sé qué hacer”

Las citas para ampliar el círculo de amigos, conseguir pareja o cuando ya se hace parte de una relación recogen en algunas personas sensaciones como nervios y priman las expectativas. Sin embargo, algo que podría derivar en toda una sorpresa, independientemente de quien haya hecho la invitación, es que uno de los dos se quede dormido.

Esa fue la experiencia que vivió una argentina y que, por lo insólito de la misma, decidió compartirla en redes sociales. La mujer, cuyo usuario en TikTok aparece como @ghettiazul, expresó a sus seguidores el asombro, luego de que la persona con la que salió en Buenos Aires terminara vencida por el sueño.

“Chicos, acabo de venir a un bar y literalmente al segundo trago que estaba tomando con quien estoy está así”, dijo Azul antes de mostrar que el argentino quedó ‘profundo‘ y que estaba con la comodidad que tendría si estuviera en su propia casa, mas no en un lugar público.

Ni el ruido del bar lo despertó

El momento lo tomó con humor, aunque confesó que no sabía qué hacer y que él aún no había acabado la bebida. “Ni siquiera se terminó el segundo trago”, agregó, antes de que la consumiera la risa en medio de la incredulidad por ser una de las ‘protagonistas’ de ese episodio. Lo extraño es que el ruido del lugar no inmutó al joven, quien continuó descansando sin que factores externos lo afectaran.

En los comentarios algunos internautas empezaron a sacar conjeturas sobre lo que pudo haber ocurrido, a las que Azul salió al paso y aclaró la situación: “Es mi novio, vivo con él. No es eso, jajaja (refiriéndose a si la bebida tenía algo extraño). Estaba cansado”, aseguró. Otros se identificaron con la pareja y tomaron con gracia ese instante.

“Es el correcto, te hace reír hasta dormido”, “Yo cuando salgo un viernes, después de una semana laboral”, “Yo laburo como 11 horas todos los días y la verdad ya uno duerme con la más mínima brisa”, “Encima están pasando unos temazos”, “Perfectamente podría ser yo”, “Me encanta que se ría de la situación”, “Debe haber estado súper entretenida la conversación contigo”.

Enojada por pagar cuenta

Otra cita, esta vez en la colonia Condesa de Ciudad de México, no resultó como se esperaba tras la reacción de una joven a quien su acompañante le hizo saber que, a pesar de ser supuestamente la primera vez que salían juntos, la cuenta se pagaría por mitad. Su molestia incrementó cuando le dijeron que debía adicionar el 20 % por el servicio.

“Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta y aparte el servicio”. La respuesta de él fue: “pero te había dicho que ponía el coche y tú la gasolina” y ella le replicó “pero, es la primera vez que me invitas a salir y eso no se hace. Es lo mínimo que deberías hacer”.

La petición no fue tomada con agrado y la chica se levantó de la mesa y dijo que no necesitaba que la llevaran a la casa porque, en su lugar, tomaría un taxi. En seguida, se dispuso a pagar la parte que le correspondía. En ese instante el tiktoker trató de tranquilizarla y terminar la discusión al decirle que se trataba de una broma.

Antes de ese se experimento, el muchacho admitió que estaba inquieto y a la expectativa por cuál sería la reacción. “Amigos debo confesarles que estoy un poco nervioso o bastante, diría yo; porque es algo que yo nunca he hecho y es algo que creo que no está bien. Considero que si tú invitas a salir a una niña, opino que debes tratarla como una dama y ser bien atento”, dijo.