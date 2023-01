Video | Niño no aguantó ver a su mamá en vestido de novia y esta fue su reacción; a los usuarios se les arrugó el corazón

Una de las fechas más especiales para una pareja es el día de su matrimonio, pues este acto significa una nueva etapa en la relación y la consumación del amor por completo. Al momento de ir el altar y darse el sí, es importante contar con el apoyo de los demás, sobre todo si se trata de una mujer u hombre con hijos.

Precisamente, en redes sociales se viralizó una pieza de video que mostró la reacción de un pequeño niño al momento en el que vio a su mamá vestida de novia. Puede parecer un acto simple, pero resulta que este instante vale más que miles tesoros para muchas progenitoras. Entonces, el apoyo que recibió el joven ha sido masivo en las plataformas.

Con 11 años y una vida por delante, Mheki Sheffield supo que el matrimonio de su mamá fue algo importante para ella. Por ello, a través de TikTok comenzó a esparcirse la pieza de video que consignó la conmovedora reacción del menor de edad, que tuvo la oportunidad de interactuar con su madre antes de la ceremonia.

En un primer momento, la novia de la boda observó a su hijo vestido con esmoquin blanco, por lo que recalcó que se vio bien en ese traje y preguntó: “Te ves increíble. ¿Estás listo para acompañarme al altar?”.

Imagen de referencia, mujer novia yendo al altar. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Luego de esto, las acciones de Sheffield fueron las que hicieron viral la pieza audiovisual, puesto que el pequeño no pudo contener sus sentimientos al ver a su mamá vestida de blanco. Lágrima tras lágrima fue cayendo del rostro del menor, mientras se acercó a abrazar a su mamá; por su parte, la mujer hizo hasta lo imposible para contenerse y no arruinar por completo su maquillaje.

En el video es posible escuchar que el niño compartió un par de palabras en inglés: “Estoy tan feliz por ti”, dijo Mheki Sheffield.

A la madre le tocó llenarse de valentía para no arruinar su maquillaje. TikTok - Foto: TikTok @Thomasadrianna

Así las cosas, en vista de la ternura y otros factores que generó el video en varios internautas, el clip ya superó los dos millones de reproducciones, tiene miles de ‘me gusta’ y comentarios.

Por lo general, al tratarse de una boda, las mujeres se sintieron mayormente identificadas con la situación, aunque en la red social china se alojaron puntos de vista de todo tipo: “No puedo dejar de llorar, la felicidad de mi hijo siempre será la mía”; “Ella confirmando que sus lágrimas eran lágrimas de felicidad. Me encanta esto ❤️”; “¿Por qué estoy viendo esto de nuevo? “Estoy tan feliz por ti”, fue tan sincero que ama a su mamá”; “El mejor primer video abriendo esta app. Llorando a las 6 a. m.”, se lee en TikTok.

A continuación, el clip que le arrugó al corazón a más de uno:

Mono se coló en una boda y logró tener fotos con el novio

Un par de novios vivió una experiencia que marcó el día “más importante” hasta ahora para ellos, cuando su sesión estuvo interrumpida por un mono. Ambos se encontraban buscando la mejor pose cuando, de repente, el primate se abalanzó sobre ellos y se robó el protagonismo.

Novia compartió momento en que sesión de fotos fue interrumpida por un mono (imágenes de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Tash Jones - Love Luella Photography (izquierda), Holger Leue (derecha)

El clip con el inusual momento fue compartido por la propia novia, Sophie U. Ngo, en su cuenta de Instagram. En la red social, quedó captado el instante exacto en el que los novios bailan en círculo y la sonrisa que reflejaban sus rostros es cambiada por un gesto de asombro y hasta temor por parte de la joven, quien no lo dudó un segundo antes de apartarse y decir: “Oh, Dios mío”.

Lo más curioso es que el primate no llegó solo, sino acompañado de su cría. El futuro esposo se tomó lo que estaba pasando con humor y no intentó separarse de los animales; por el contrario, aprovechó el instante para que la cámara hiciera lo suyo y dejara evidencia del ‘inolvidable’ hecho. Segundos después, la mujer dejó atrás el temor y volvió a acercarse, mientras no podía contener la risa.