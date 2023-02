Mujer ayuda a su hermano despechado a vender su anillo de compromiso y se hace viral: “su pérdida puede ser tu ganancia”

Una mujer en Estados Unidos es considerada la hermana del año en redes sociales, esto luego de que ayudara a su “despechado” hermano bombero a vender el anillo de compromiso que usaba su exnovia antes de que se acabara la relación. Melissa Settles se hizo viral en redes sociales por idear una forma peculiar de vender el costoso anillo por medio de la herramienta de ventas de Facebook.

“La pérdida de mi HERMANO BOMBERO SÚPER LINDO, SÚPER DULCE, E INCREÍBLE puede ser una GRAN GANANCIA PARA USTED!!”, escribió Settles en la descripción del producto.

La idea de Melissa era ayudar a su hermano menor, Patrick, de 27 años, a deshacerse cuanto antes del anillo de compromiso devuelto por su prometida. Al comienzo, a nadie parecía interesarle el anillo, pero luego cambió el enfoque, por lo que decidió acompañar fotos del anillo con unas imágenes de su hermano y amigos con cuerpos musculosos.

En la publicación de Facebook Marketplace se adjuntan fotografías del lujoso anillo junto con las características técnicas del mismo.

“Brillante Forever One 2.7 CT Moissanite by Charles and Colvard 4 puntas clásico anillo de compromiso de montura de catedral (tamaño 5) con 14 paveses de diamantes redondos naturales (0.5 CT TW) en cascada a la mitad de la banda”, dice la publicación.

El anillo fue comprado en 2.595 dólares (12 millones 500 mil pesos colombianos) y está siendo vendido en 1.800 dólares (8 millones 700 mil pesos al cambio actual).

A pesar de que aún no se ha vendido, sí se han incrementado las muestras de interés por parte de algunos clientes, mientras que algunas mujeres buscan averiguar por su hermano soltero.

Hubo algunas personas que querían más información sobre el anillo; sin embargo, mis respuestas favoritas son las respuestas hilarantes, adorables y tan provocativas que he recibido de las solteras locales (...) La mayoría dicen que están más interesados en el bombero que en el anillo”, le dijo Melissa Settles a Jam Press.

Encontraron su anillo de compromiso tras 21 años perdido

Una pareja de esposos en Florida, Estados Unidos, se llevó una de las sorpresas más grandes de su vida luego de que encontraran su anillo de compromiso extraviado 21 años después. El anillo hecho en diamantes se perdió antes de que se llevara a cabo el matrimonio de los enamorados.

El día que desapareció el anillo, Shaina Day, de Lakeland, Florida, se encontraba en el baño de su casa, asegura que se quitó el accesorio y lo colocó sobre una repisa del baño, luego desapareció, por lo que intuyó que lo había arrojado al inodoro por accidente.

“Ella vino a mí un día y me dijo: ‘Creo que perdí mi anillo’ (...). Ella dijo: ‘Estaba en el mostrador, ahora no está, y creo que lo arrojé por el inodoro por accidente”, dijo Nick Day, esposo de Shaina en declaraciones para WFLA-TV en Tampa.

En un esfuerzo por recuperarlo, la pareja revisó cada rincón de la casa, hasta realizaron un proceso de succión del desagüe, pero no fue posible recuperarlo.

Luego de los esfuerzos realizados con tal de hallar el valioso objeto, la pareja continuó con su vida, mientras que el anillo siempre estuvo a pocos metros de ellos. El mes pasado, la suegra de Shaina decidió reemplazar el inodoro del baño, por lo que contrató a un plomero.

Tras retirar el viejo sanitario, el plomero y la madre de Nick Day encontraron el anillo dentro de una pieza del inodoro hecha de porcelana. “¿Crees que es el anillo de Shaina? Y lo miré de nuevo y dije: ‘¡Dios mío, sí!’”, dijo Renee, la mamá de Nick Day.

Entre lágrimas, Shaina recibió la noticia de que luego de tantos años su anillo de compromiso apareció en el mismo lugar donde alguna vez sospechó que lo había extraviado. Ahora, la pareja no descarta utilizar el diamante para realizar una nueva pieza de joyería y heredársela a las futuras generaciones de su familia.