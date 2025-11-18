Suscribirse

El extravagante valor del anillo que Fernando Solórzano le dio a su prometida; cifra dio de qué hablar

El exparticipante de ‘La casa de los famosos’ descrestó con la pieza que le entregó a la modelo.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 3:26 a. m.
Estas son las costosas piedras preciosas con las que se diseñó el anillo de compromiso de Lorena Altamirano.
El pasado 14 de noviembre, Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, uno de los actores más queridos y reconocidos del país, sorprendió a sus seguidores con la publicación que realizó en sus redes sociales, pues reveló que le pidió matrimonio a Lorena Altamirano, famosa modelo con quien lleva varios años de relación.

La propuesta se dio en medio del Puente de los suspiros en Venecia, en donde la mujer le dio el ‘sí’ e iniciaron las expectativas por un futuro juntos.

Lorena Altamirano entró a 'La casa de los famosos Colombia' por medio de la dinámica de congelados.
El actor le pidió matrimonio a la modelo en medio de unas vacaciones a Venecia. | Foto: Instagram @flacosolorzano

Fue a través de la más reciente transmisión de La Corona TV que Ariel Osorio, presentador del programa de entretenimiento de City TV, dio algunos detalles del especial momento y manifestó tener conocimiento de los planes del exparticipante de La casa de los famosos Colombia, hace varios meses.

“Del compromiso de ‘El Flaco’ Solórzano con Lorena Altamirano, tengo conocimiento desde antes de su viaje a Europa. No lo había contado por un compromiso, ¿cómo le iba a dañar la sorpresa a la novia? Pero a él se le ocurrió pedirle matrimonio, así que yo les traigo la noticia de lo que pasó antes", dijo frente a las cámaras.

Contexto: Fernando Solórzano expuso en SEMANA su opinión del caso de Epa Colombia; se mostró firme

Diseñadora del anillo de Lorena Altamirano habló de la costosa joya

La diseñadora de joyas encargada de la pieza con la que Fernando Solórzano le pidió matrimonio a Lorena Altamirano dio se conectó al programa en vivo y dio algunas detalles con respecto a las características específicas y el origen de cada una de las piedras preciosas que lo componen.

“‘El Flaco’ me contactó, me especificó mucho cómo era Lorena, lo que quería transmitir en ese anillo, porque hablemos de que es un anillo de promesa, es un anillo de amor, que es lo que representa para Lorena y para El Flaco, es algo muy bonito”, dijo en un primer momento.

Reveló que el anillo fue creado con: “una esmeralda colombiana de 1.60 quilates, diamante natural de la mejor calidad, oro de 18 quilates italiano y el diseño de locos, es un diseño que totalmente le combina (...) Lorena, tiene una joya hermosa, el diamante, la calidad de la esmeralda, esmeralda colombiana de las minas de muso, oro italiano”, dijo la mujer.

Finalmente, reveló cómo logró acertar con la medida exacta del dedo de Lorena Altamirano para evitar tener que hacer ajustes o reparaciones futuras.

Contexto: Fernando Solórzano ingresó de urgencia a la clínica; este es su estado

“Una semanita antes del viaje que ellos programaron, se fueron a la oficina, a la joyería, ahí disimuladamente yo les decía: ‘Ay, Lore, pero mídete este anillo, ¿tú que talla eres, ven, miremos’“, dijo en medio de risas.

Aunque no reveló el precio oficial de la pieza, los fanáticos del actor que participó en producciones como Vecinos y Las muñecas de la mafia afirmaron que superaría los 75 millones de pesos colombianos.

