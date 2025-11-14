Fernando José Solórzano, más conocido como El Flaco Solórzano, es un reconocido actor colombiano que se ha destacado por su amplia trayectoria en la industria de la televisión, el cine y el teatro, con su participación en exitosas producciones como: Las muñecas de la mafia, El señor de los cielos, La reina del sur y La viuda negra.

Sin embargo, este año sorprendió con su aparición en la segunda temporada de La casa de los famosos, en donde volvió a captar la atención por su vida privada, pues durante su estadía en el reality surgieron rumores de que Lorena Altamirano, su pareja, estaba embarazada.

La actriz desmintió las especulaciones que circulaban en redes sociales y aclaró que el video que habían utilizado para dar esa noticia, era falso. Sin embargo, no fue la llegada de un bebé el siguiente paso que dio la pareja en su relación, sino que a través de sus perfiles de Instagram confirmaron que se casarán.

El Flaco Solórzano anunció su compromiso

Desde hace unos días la pareja ha compartido que se encuentra disfrutando de un viaje por Europa, han estado en diferentes ciudades del continente. En horas de la mañana la productora subió a sus historias que iban por primera vez en Vaporetto (un autobús acuático que funciona como transporte principal en los canales de Venecia, Italia).

Horas después, el actor cartagenero publicó una imagen en la que está se está dando un beso con Lorena, mientras que ella presume su anillo de compromiso y por medio de un mensaje confirmó la noticia.

“¡Me dijo que sí! El puente de los suspiros es testigo de mi amor por ti”, escribió.

El Flaco Solórzano anunció su compromiso | Foto: Instagram @flacosolorzano

Aunque todavía no se conoce como fue la propuesta, Altamirano compartió su emoción y felicidad por lo sucedido, dejando en evidencia que fue un momento romántico, pues en un video se le ve limpiándose las lágrimas de los ojos y con un sentido texto.

“Te amo negrito. Fue un momento tan único como tú. Cuando menos lo espere, fue perfecto. Solo tú y yo viviendo este amor tan bonito”, expresó en la grabación que le puso como fondo la canción Por el resto de mi vida de Andrés Cepeda.

La pareja de El Flaco Solórzano compartió su emoción por la propuesta. | Foto: Instagram @lorenaaltamiranoactriz

¿Cuántos años de diferencia se llevan El Flaco Solórzano y su prometida?

Apenas se confirmó la relación, el actor fue blanco de críticas por la diferencia de años que se lleva con su pareja y en una reciente conversación con el chef Jorge Rausch sobre sus relaciones amorosas, confesó que él tiene 60 años y Lorena 35.