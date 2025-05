Novia del Flaco Solórzano rompió el silencio y aclaró rumor de embarazo: “Ustedes se pasan y lo saben”

Lorena Altamirano se pronunció por rumores de embarazo

La modelo y actriz fue clara en asegurar que leyó los comentarios y reveló que la mayoría hacía énfasis en que las cuentas no cuadraban. “Es que las matemáticas no me dan”, aseguró uno de los internautas.

Sin embargo, se tomó el espacio para hablar de lo que realmente pasa y de cuál fue su sentir: “Ustedes se pasan y lo saben. Es que se pasan. Obviamente que no estoy embarazada. Lógico que no. Yo quedé, mejor dicho, como la peor pareja; no, cómo se les ocurre, esto es totalmente falso. Claramente no estoy embarazada. ¿De quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Lógico que no. Pero ustedes me hacen reír. Ya saben que es lo increíble, que así como hay personas que saben y habían visto mi video original, que era el regalo del iPhone, hay otras personas que van a creer que yo así estoy embarazada", concluyó.