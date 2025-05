Fernando Solórzano destapó en SEMANA la verdad de su salida de ‘La casa de los famosos’; reveló si estaba planeada

View this post on Instagram

“No estaba planeado, para nada. Obviamente, hay un contrato de trabajo porque cuando tú haces cualquier cosa en tu vida, tienes que tener un contrato. Alguna vez pregunté hasta cuando era el mío, pero no tiene nada que ver con la salida”.

“Pierdo, por las cosas de la suerte. Camilo me gana el liderazgo y en ese momento yo siento que me voy a ir. Agradecí haberme ido, porque si yo hubiera ganado el liderazgo, Camilo, se va, estoy seguro (...) Mis chicos siguen ahí, ya tocó el momento de irme, ya no más. La placa estaba perfecta”, dijo.