El juramento de amor de Lorena Altamirano al Flaco Solórzano antes de entrar a ‘La casa de los famosos’

Tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, cada uno de los participantes ha ido conectando con el público y revelando algunos secretos de su vida personal.

Una de ellas es Lorena Altamirano, actriz y modelo que actualmente mantiene una relación amorosa con El Flaco Solórzano, exparticipante del mismo reality en la versión de 2025 y en varias ocasiones ha revelado el gran amor que siente por la estrella de la televisión nacional.

Lorena Altamirano y Fernando Solórzano. Foto: Instagram @flacosolorzano

Incluso, muchos recordaron un momento especial que compartió por medio de su cuenta de Instagram, en el que en medio de su campaña de expectativa por ingresar a La casa de los famosos Colombia, le hizo una invitación especial a su pareja, la cual se robó miradas y cientos de comentarios admirando su vínculo.

En el clip recuerda algunos momentos de la velada en la que estuvieron acompañados de uno de los vocalistas de Herencia Timbiquí, celebrando también que están próximos a organizar los preparativos de su boda.

“Negrito, esta fue mi forma de decirte que sí. Sí a ti, sí a nuestro amor, sí a caminar juntos. Después de que me pediste la mano, quise regalarte un momento especial, un detalle hecho con amor y con música que nos representa. Gracias William de Herencia de Timbiquí por hacer este instante eterno“, escribió.

Por otro lado, sus fans se manifestaron por medio de la zona de los comentarios y los felicitaron:

“Un aplauso para esta pareja que está enamorada”; “La mejor canción del universo y solo tú puedes cantar derritiendo almas”; “Se están viviendo el verdadero sueño, muy conmovedor”; “Ay qué hermosura. Felicidades, me hiciste llorar Lore linda, son una pareja maravillosa” y “¿Por qué me hacen llorar así ? Que lindos Dios les bendiga en sus caminos les aprecio mucho?“, se lee.

Estas son las estrellas que hacen parte de la nueva temporada:

Nicolás Arrieta: creador de contenido.

creador de contenido. Alexa Torrex , cantante y exparticipante de Yo me llamo.

, cantante y exparticipante de Tebi Bernal: deportista y creador de contenido.

deportista y creador de contenido. Luisa Cortina: influenciadora y exreina de belleza.

influenciadora y exreina de belleza. Eidevin López: creador de contenido digital.

creador de contenido digital. Lorena Altamirano: actriz y modelo.

actriz y modelo. Maiker Smith: influencer.

influencer. Yuli Ruiz: modelo y creadora de contenido.

modelo y creadora de contenido. Manuela Gómez: empresaria y exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele.

empresaria y exconcursante de Campanita: bailarín y creador de contenido digital.

bailarín y creador de contenido digital. Johanna Fadul: actriz.

actriz. Marilyn Patiño: actriz y presentadora.

actriz y presentadora. Juanse Laverde: cantante y ganador de La voz kids.