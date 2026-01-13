Gente

El juramento de amor de Lorena Altamirano al Flaco Solórzano antes de entrar a ‘La casa de los famosos’

La nueva integrante del ‘reality’ del Canal RCN está comprometida con el reconocido actor.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

13 de enero de 2026, 10:51 p. m.
Lorena Altamirano entró a 'La casa de los famosos Colombia 3'.
Lorena Altamirano entró a 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Instagram @flacosolorzano

Tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, cada uno de los participantes ha ido conectando con el público y revelando algunos secretos de su vida personal.

Una de ellas es Lorena Altamirano, actriz y modelo que actualmente mantiene una relación amorosa con El Flaco Solórzano, exparticipante del mismo reality en la versión de 2025 y en varias ocasiones ha revelado el gran amor que siente por la estrella de la televisión nacional.

Estas son las costosas piedras preciosas con las que se diseñó el anillo de compromiso de Lorena Altamirano.
Lorena Altamirano y Fernando Solórzano. Foto: Instagram @flacosolorzano

Incluso, muchos recordaron un momento especial que compartió por medio de su cuenta de Instagram, en el que en medio de su campaña de expectativa por ingresar a La casa de los famosos Colombia, le hizo una invitación especial a su pareja, la cual se robó miradas y cientos de comentarios admirando su vínculo.

En el clip recuerda algunos momentos de la velada en la que estuvieron acompañados de uno de los vocalistas de Herencia Timbiquí, celebrando también que están próximos a organizar los preparativos de su boda.

Gente

Manuela Gómez destapó la muerte de Yeison Jiménez en La casa de los famosos 3: “En shock”

Gente

El matrimonio que no pudo ser: la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Gente

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; confirman horas oficiales y detalles finales del adiós al cantante

Gente

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Gente

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

Gente

Aída Victoria Merlano confesó cómo Yeison Jiménez le ayudó en su segunda condena: “Unas palabras de Yeison me dieron el norte”

Gente

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

Gente

Reacción de Lorena Altamirano, prometida del Flaco Solórzano, al quedar seleccionada para ‘La casa de los famosos 3’

Gente

El Flaco Solórzano anunció su compromiso con Lorena Altamirano: “Fue un momento tan único como tú”

Gente

Jorge Rausch y el Flaco Solórzano contaron su experiencia de tener una pareja más joven: “Me reinventaron”

La casa de los famosos 3: líder de la semana, participante secreto, reglas y todo lo que debe saber

“Negrito, esta fue mi forma de decirte que sí. Sí a ti, sí a nuestro amor, sí a caminar juntos. Después de que me pediste la mano, quise regalarte un momento especial, un detalle hecho con amor y con música que nos representa. Gracias William de Herencia de Timbiquí por hacer este instante eterno“, escribió.

Por otro lado, sus fans se manifestaron por medio de la zona de los comentarios y los felicitaron:

“Un aplauso para esta pareja que está enamorada”; “La mejor canción del universo y solo tú puedes cantar derritiendo almas”; “Se están viviendo el verdadero sueño, muy conmovedor”; “Ay qué hermosura. Felicidades, me hiciste llorar Lore linda, son una pareja maravillosa” y “¿Por qué me hacen llorar así ? Que lindos Dios les bendiga en sus caminos les aprecio mucho?“, se lee.

Así fue la participación de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos’; reviven escenas especiales

Estas son las estrellas que hacen parte de la nueva temporada:

  • Nicolás Arrieta: creador de contenido.
  • Alexa Torrex, cantante y exparticipante de Yo me llamo.
  • Tebi Bernal: deportista y creador de contenido.
  • Luisa Cortina: influenciadora y exreina de belleza.
  • Eidevin López: creador de contenido digital.
  • Lorena Altamirano: actriz y modelo.
  • Maiker Smith: influencer.
  • Yuli Ruiz: modelo y creadora de contenido.
  • Manuela Gómez: empresaria y exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele.
  • Campanita: bailarín y creador de contenido digital.
  • Johanna Fadul: actriz.
  • Marilyn Patiño: actriz y presentadora.
  • Juanse Laverde: cantante y ganador de La voz kids.
  • Alejandro Estrada: actor y empresario.
  • Renzo Meneses: deportista y modelo.
  • Beba de la Cruz: diseñadora, modelo y exparticipante de El Desafío.
  • Jay Torres: actor y cantante.
  • Juan Palau: actor y cantante.
  • Juanda Caribe: creador de contenido, humorista y cantante.
  • Sara Uribe: ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, presentadora y modelo.
  • Mariana Zapata: creadora de contenido.
  • Sofía Jaramillo: actriz y modelo.
  • Valentino Lázaro: influencer.

Más de Gente

La participante de 'La casa de los famosos' habló de la muerte de Yeison Jiménez con una de sus compañeras.

Manuela Gómez destapó la muerte de Yeison Jiménez en La casa de los famosos 3: “En shock”

Lorena Altamirano entró a 'La casa de los famosos Colombia' por medio de la dinámica de congelados.

El juramento de amor de Lorena Altamirano al Flaco Solórzano antes de entrar a ‘La casa de los famosos’

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: su historia de amor, hijos y el matrimonio que planeaban antes de su muerte.

El matrimonio que no pudo ser: la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Revelan todos los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; confirman horas oficiales y detalles finales del adiós al cantante

Yeison Jiménez y Jhon Alex Castaño compartieron durante muchos años.

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Alejandro y Yeison Jiménez

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

Aída Victoria Merlano relató cómo Yeison Jiménez la ayudó en su segunda condena.

Aída Victoria Merlano confesó cómo Yeison Jiménez le ayudó en su segunda condena: “Unas palabras de Yeison me dieron el norte”

El actor fue directo y tajante en sus declaraciones en contra de las políticas antimigratorias

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

Yeison Jiménez y Hassam

Hassam tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y expuso razón: “Era un chiste”

El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá.

Familia de Yeison Jiménez dio importante anuncio por homenaje al cantante en Bogotá

Noticias Destacadas