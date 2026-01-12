Así fue la participación de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos’; reviven escenas especiales

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero tras un accidente aéreo, conmocionó al país y dejó un profundo vacío en la música popular colombiana, pues desde hace varios años era considerado como uno de los artistas más exitosos del género.

En medio de miles de publicaciones que se han compartido en redes sociales recordando algunos de los momentos más especiales de su carrera, el Canal RCN y La casa de los famosos Colombia revivieron su presentación en la gran final de la segunda temporada del importante reality show.

Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @yeison_jimenez

¿Cómo fue la presentación de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos Colombia’?

En la gala de cierre de La casa de los famosos Colombia 2, en la que Andrés Altafulla resultó ganador; Yeison Jiménez fue uno de los invitados especiales de la noche, y estuvo compartiendo con los participantes del programa en el espacio conocido como el loft, mostrándose cercano a las estrellas de la temporada.

A lo largo del programa y mientras se conocía el resultado de las votaciones por parte del público, el intérprete de música popular ofreció un show en el que cantó algunas de sus canciones más reconocidas.

El video generó cientos de comentarios por parte de su comunidad de seguidores, pues muchos de ellos se han mostrado afectados por la noticia, especialmente, porque el artista estaba en una de las mejores etapas de su carrera artística y ya tenía varias presentaciones programadas para el año 2026.

“El grande el mejor”; “Excelente artista, qué triste noticia. Fortaleza para las familias de todos los que perdieron la vida en este lamentable accidente”; “Dios lo tenga en su santo reino”; “Este pelado tenía un potencial tal grande lastima su partida y la forma en que se fue muy duro señor”; “Qué tristeza haber perdido un artista tan bueno” y “Seguirá cantando en el cielo. Q. E. P. D.”, escribieron sus fans y seguidores del programa de telerrealidad.

Estas son las canciones más populares de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana gracias a un repertorio que conectó con el desamor, la superación personal y las vivencias de la vida cotidiana.

Sus canciones, marcadas por letras directas y emotivas, lograron posicionarse tanto en emisoras como en plataformas digitales. Estas son las canciones con mayor número de reproducciones.

Aventurero

El desmadre

Ni tengo ni necesito

Bendecida