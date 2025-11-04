Suscribirse

GENTE

Jorge Rausch y el Flaco Solórzano contaron su experiencia de tener una pareja más joven: “Me reinventaron”

El chef y el actor hablaron de diferentes temas y uno de ellos fue su relación con mujeres de edades menores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

5 de noviembre de 2025, 3:45 a. m.
Jorge Rausch y el Flaco Solórzano hablaron de sus relaciones.
Jorge Rausch y el Flaco Solórzano hablaron de sus relaciones. | Foto: YouTube Los Andropáusicos

Jorge Rausch es un reconocido chef que ha sido jurado en todas las temporadas de MasterChef Celebrity, y aunque se ha destacado por su carrera profesional con sus famosos restaurantes, como ‘Criterion’, que cerró hace un tiempo, su vida amorosa también ha generado interés entre sus seguidores.

Hace unos meses se conoció que la actual novia del colombiano es Alejandra Rosales, una DJ santandereana que logró conquistar su corazón con su talento e inigualable personalidad. Pero lo que más sorprendió fue la edad de la mujer, pues desde que el chef se separó de la mamá de sus hijas, Orit Feldman, sus parejas han tenido una edad menor y han ocasionado todo tipo de comentarios.

Contexto: Ex de Jorge Rausch opinó sobre su nueva pareja y reveló si todavía ama al chef: “Es mutuo”

Esta misma situación la ha afrontado El Flaco Solórzano, quien durante la conversación en su pódcast Los Andropáusicos con el destacado chef, reveló que lleva 11 de años casado y en ese tiempo se ha “reinventado”, pues su pareja es más joven, tiene 35 años.

Me reinventaron en el sentido que tengo una pareja muy joven, mucho menor que yo. Entonces eso también me ha ayudado un poco porque hay dos decisiones: una, te comportas como soy yo en mi edad de 60 o trato de comportarme también como ella. Bien, entonces hacemos un punto de equilibrio”, confesó.

Por su parte, Rausch reveló que Alejandra tiene 33 años y que eso no ha sido bien visto por muchas personas, lo que ha generado que sea criticado, y expresó que hay cosas que hoy en día también ha empezado hacer por ella.

Mi novia es DJ y no le gusta el reguetón, le gusta la música electrónica. Entonces, hoy día yo me voy a una fiesta electrónica, o sea, eso nunca lo había hecho en mi vida y hace 30 años no voy a una discoteca”, dijo Rausch.

Jorge Rausch reveló la táctica para enamorar a su novia joven

Según lo que mencionó el famoso chef, Alejandra llamó su atención por ser una mujer diferente: “Lo primero es que es tremenda niña linda, muy diferente, y pues le escribí, me contestó y después fuimos a tomar un café y en vez de tomar un café, salimos a cenar y después nos vimos otra vez y bueno, aquí vamos”, dijo en primera instancia.

Ya no es tampoco una niña, se ve mucho más joven, pero es una mujer madura. Yo también ya soy señor y la idea es eso, que sea una relación madura. Yo no le pregunto la edad a las personas antes de salir con ellas, porque la edad es supremamente relativa en la apariencia y en la madurez intelectual y emocional. O sea, ya una persona de 34 o 38 o 42 digamos, la diferencia en eso es muy poca”, añadió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tenía brazalete del Inpec y seguía robando: así cayó en Bogotá alias ‘Llave maestra’, experto en hurtar carros

2. Los 5 signos del zodiaco que tendrían más suerte en noviembre, según Mhoni Vidente

3. Harry Kane se paró en la raya por Luis Díaz: esto dijo tras la roja en Champions League

4. Jorge Rausch y el Flaco Solórzano contaron su experiencia de tener una pareja más joven: “Me reinventaron”

5. Juan David Tejada mostró por primera vez el rostro de su hijo y lanzó pulla a Aida Victoria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jorge Rausch Flaco Solorzano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.