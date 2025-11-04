Jorge Rausch es un reconocido chef que ha sido jurado en todas las temporadas de MasterChef Celebrity, y aunque se ha destacado por su carrera profesional con sus famosos restaurantes, como ‘Criterion’, que cerró hace un tiempo, su vida amorosa también ha generado interés entre sus seguidores.

Hace unos meses se conoció que la actual novia del colombiano es Alejandra Rosales, una DJ santandereana que logró conquistar su corazón con su talento e inigualable personalidad. Pero lo que más sorprendió fue la edad de la mujer, pues desde que el chef se separó de la mamá de sus hijas, Orit Feldman, sus parejas han tenido una edad menor y han ocasionado todo tipo de comentarios.

Esta misma situación la ha afrontado El Flaco Solórzano, quien durante la conversación en su pódcast Los Andropáusicos con el destacado chef, reveló que lleva 11 de años casado y en ese tiempo se ha “reinventado”, pues su pareja es más joven, tiene 35 años.

“Me reinventaron en el sentido que tengo una pareja muy joven, mucho menor que yo. Entonces eso también me ha ayudado un poco porque hay dos decisiones: una, te comportas como soy yo en mi edad de 60 o trato de comportarme también como ella. Bien, entonces hacemos un punto de equilibrio”, confesó.

Por su parte, Rausch reveló que Alejandra tiene 33 años y que eso no ha sido bien visto por muchas personas, lo que ha generado que sea criticado, y expresó que hay cosas que hoy en día también ha empezado hacer por ella.

“Mi novia es DJ y no le gusta el reguetón, le gusta la música electrónica. Entonces, hoy día yo me voy a una fiesta electrónica, o sea, eso nunca lo había hecho en mi vida y hace 30 años no voy a una discoteca”, dijo Rausch.

Jorge Rausch reveló la táctica para enamorar a su novia joven

Según lo que mencionó el famoso chef, Alejandra llamó su atención por ser una mujer diferente: “Lo primero es que es tremenda niña linda, muy diferente, y pues le escribí, me contestó y después fuimos a tomar un café y en vez de tomar un café, salimos a cenar y después nos vimos otra vez y bueno, aquí vamos”, dijo en primera instancia.