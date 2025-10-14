Suscribirse

Jorge Rausch reveló la razón por la que cerró su restaurante ‘Criterion’ en Bogotá y confesó si lo volvería abrir

El jurado de ‘MasterChef Celebrity’ se sinceró sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión de cerrar su reconocido restaurante.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

14 de octubre de 2025, 9:52 p. m.
Jorge Rausch habla sobre el cierre de su restaurante 'Criterion' en Bogotá.
Jorge Rausch es uno de los chefs que se ha ganado el corazón de los televidentes gracias a su participación en MasterChef Celebrity, programa en el que ha sido jurado durante todas las temporadas y se ha dado a conocer como “El del cachete” por un gesto que le hace a los cocineros cuando un plato le gusta.

Además, es conocido por su contenido en su perfil de Instagram, pues durante la pandemia muchos seguidores le agradecieron por sus videos de recetas y gracias a eso realizó cursos para las personas que estuvieran interesadas en conocer más sobre la gastronomía, así lo dijo en la entrevista en Yo, Camilo.

Contexto: Jorge Rausch mostró una faceta que pocos conocían: “Siempre que puedo lo hago, es fácil y ayuda mucho”

La razón por la que Jorge Rausch cerró su restaurante ‘Criterion’

Durante la conversación con Camilo Barberi, el chef habló de su restaurante, el cual fue el primero en abrirse con una propuesta diferente en el país y el primero que creó junto a sus hermanos, logrando obtener gran popularidad en dos semanas.

Sin embargo, el año pasado, a través de sus redes sociales, Jorge Rausch realizó una publicación en la que afirmaba no continuaría con su negocio y aunque en la descripción explicaba que se trataba de una pausa, en la entrevista reveló las verdades razones de su decisión.

Jorge Rausch anunció el cierre de su restaurante.
“Lo que me estaba generando el restaurante y nos iba bien, no me justificaba la utilidad. Eso me estaba generando una ansiedad muy fea porque yo amo Criterion, quiero que sea lo mejor, pero de repente hay seis meses en los que no puedo ir”, respondió, pues desde que inició en la televisión y en el reality de cocina la mayor parte de su tiempo la pasa en los estudios de grabación.

Adicionalmente, Jorge aseguró que durante la pandemia hubo una inflación en los costos de los alimentos, lo que desencadeno problemas para los restaurantes que no trasmitieron esa información y no pudieron elevar sus precios.

“Bogotá es muy caro”, añadió Rausch, pues no solo fue esa problemática la que afectó a muchos establecimientos, sino también en el elevado pago de los arriendos, que todavía sigue siendo un factor influyente en los que desean ingresar en ese mercado.

Por otro lado, el reconocido chef aseguró que en otros países le genera más rentabilidad, pues en Colombia se pagan varios impuestos y por el consumo no puede incrementar los valores: “La gente no está dispuesta a pagar”.

Por último, Camilo le preguntó si habría opción de volver abrir el restaurante o crear uno nuevo, a lo que respondió: “Si en algún momento las cosas cambian, se acaba la tele, miramos. [...] Pero, por ahora, no”, pues en este momento tiene franquicias y considera esta en una etapa de su vida tranquila.

