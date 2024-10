Flaco Solórzano habló de las críticas que le caen por tener una novia 25 años menor que él: “Tiene que resbalar”

¿Quién es la joven novia del Flaco Solórzano?

Ante la pregunta de Valentina Taguado de cómo el actor ha lidiado con las críticas por la diferencia de edad, el flaco Solórzano aseguró que trata de no prestar atención, ya que ya llevan juntos 10 años.

“A mí me dicen: uy está bonita su hija, tiene uno que resbalarle... el problema de la vejez no es la edad, el problema de la vez es cuando te sientes joven en un cuerpo viejo y a mí me pasa eso”, aseguró.