“Qué pesar de ‘La Guajira Humana’”: duro llamado de atención del ‘flaco’ Solórzano al Gobierno Petro

A través de su cuenta e Twitter, el actor Fernando ‘el flaco’ Solórzano publicó un duro mensaje hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro, puntualmente, en referencia a la situación actual del departamento de La Guajira.

En su publicación, el actor aseguró que “gente peligrosa quiere llegar al Pacto Histórico por medio de la Colombia Humana en Maicao”. A renglón seguido, Solórzano expuso a detalle los nombres de quienes tendrían entre ojos hacerse con el poder en la región, así mismo, indicó con qué conductas delictivas estarían asociados.

Además de las problemáticas históricas presentes en La Guajira, como la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades, el flaco Solórzano advirtió que los corruptos buscan llegar al Pacto Histórico de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre de este año.

De hecho, el exsenador Gustavo Bolívar, quien también manifestó su preocupación por este tema, respondió al trino del actor y dijo: “Flaco, no será con nuestro apoyo. Por eso luchamos por depurar los avales”.

La réplica de Fernando Solórzano no tardó en llegar. Por esa misma vía, el reconocido actor insistió en que su exigencia va más allá de lo que indicó el excongresista, es decir, que el Pacto Histórico no permita que los corruptos se infiltren en sus filas. En tal virtud, apostilló que se requiere de un “compromiso decidido” para materializar acciones de fondo.

“Lo que exigimos, amigo Gustavo, es que no sea. Que esas cosas no se permitan. No es suficiente con no apoyar, se requiere el compromiso decidido para que los bandidos no se tomen el proyecto. (Hay) mucha gente buena en La Guajira que están con el proyecto desde cero. No es justo con ellos”, trinó Solórzano.

Así respondió el flaco Solórzano a Gustavo Bolívar. - Foto: Captura de pantalla Twitter @FndoSolorzano

“Nos están robando el Pacto Histórico”

Por medio de sus redes sociales, el exsenador Gustavo Bolívar, quien fue uno de los alfiles del presidente Petro durante las pasadas elecciones, publicó un video en el que aseguró que “se están robando el Pacto Histórico”. Puntualmente, expresó su preocupación frente a un escenario en que el partido otorgue avales “a quienes condujeron al país a la corrupción”.

“Nos están robando el Pacto Histórico. Este es un mensaje de alerta a toda la militancia del Pacto Histórico, especialmente los militantes del partido Polo Democrático, Colombia Humana, UP, MAIS. Ustedes han visto cómo algunos integrantes del Pacto Histórico ya empiezan a alinearse con sectores de los partidos tradicionales y sectores corruptos de la política”, expuso Bolívar en su introducción.

Gustavo Bolívar lanzó una dura advertencia de cara a las elecciones regionales de este año. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Además, el excongresista advirtió que si permiten que el Pacto Histórico avale “a los que han postrado este país moralmente, nos desdibujamos como colectividad e incumplimos la palabra de cambio que le ofrecimos a un país que estaba esperanzado de nosotros”.

La preocupación de Gustavo Bolívar surge en un contexto en que ya se empiezan a cimentar las campañas para las elecciones regionales del 29 de octubre. Según dijo, los corruptos estarían buscando avales desde el Pacto Histórico, aprovechando que ahora es el partido de Gobierno.

“Sin embargo, quiero decirles que aquí hay en pie de lucha muchos de nosotros, y yo sé que muchos de ustedes, dispuestos a dar la pelea para que los corruptos no se queden con esta maravilla, con esto que creamos”, continuó el exsenador.

Vine a la política a luchar contra corruptos, no a aliarme con ellos. Si el nuevo partido da avales a quienes condujeron al país a la corrupción, al genocidio y a la desigualdad, no sigamos hablando de cambio.

El fenómeno de los ‘neopetristas’

Gustavo Bolívar fue enfático en su llamado y advirtió que los avales del Pacto Histórico en las elecciones de octubre, en que se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles “no pueden caer ni uno solo en aquellos ‘neopetristas’, esos hombres y mujeres que aparecieron ahora por todas las regiones aprovechando el boom del Pacto Histórico (...) para decir que ahora sí Gustavo Petro no es un guerrillero, para decir que ahora sí Gustavo Petro es un estadista, para decir las maravillas distintas a las que decían cuando Gustavo Petro no estaba en sus planes”(sic).

De acuerdo con Gustavo Bolívar, personas que antes criticaban al presidente Petro ahora lo apoyan para aprovechar su posición y beneficiar sus intereses propios. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Finalmente, Bolívar invitó a estar atentos porque “nos van a robar este país”. “Yo vine a la política, a luchar contra los corruptos, no a aliarme con ellos. Si lo hacemos, seguramente vamos a hacer que mucha gente pierda la esperanza en la política (...). Hay sectores del Pacto Histórico que se quieren robar esto, que quieren aprovecharse del caudal de Colombia Humana y de Gustavo Petro para seguir creciendo, personas que eran cadáveres políticos y que han resucitado gracias al Pacto (...)”, concluyó el exsenador.