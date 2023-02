“Hacía buen tiempo que no veíamos uno de sus espectaculares cambios de ciclo”: Ernesto Samper sobre Roy Barreras

Roy Barreras, presidente del Congreso, causa polémica con su dura crítica a la reforma a la salud y el lanzamiento de su nuevo partido, La Fuerza de la Paz, con el que avalaría a políticos tradicionales en las regiones de cara a las próximas elecciones. El expresidente Ernesto Samper comentó sobre la actualidad del senador, señalando que se trata de un “destape”.

De acuerdo con el exmandatario colombiano, las últimas acciones del senador del Pacto Histórico son uno de sus “espectaculares cambios de ciclo”.

“¡Por fin se destapó Roy Barreras! Hacía buen tiempo que no veíamos uno de sus espectaculares cambios de ciclo”, manifestó Samper Pizano en Twitter.

¡Por fin se destapó @RoyBarreras! Hacía buen tiempo que no veíamos uno de sus espectaculares cambios de ciclo. Ojalá el nuevo líder del santismo siga ayudando, como hasta ahora lo ha hecho, en sacar adelante los proyectos de cambio del @PactoHistorico. — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) February 23, 2023

El expresidente se refiere a que Barreras, en su carrera en política, ha trabajado por múltiples causas, incluido el respaldo al también exmandatario Álvaro Uribe Vélez. A pesar de esto, Samper espera que el senador siga colaborando con la agenda de cambio del presidente Gustavo Petro.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, presentó su movimiento político La Fuerza de la Paz. - Foto: Prensa Roy Barreras

“Ojalá el nuevo líder del santismo siga ayudando, como hasta ahora lo ha hecho, en sacar adelante los proyectos de cambio del Pacto Histórico”, concluyó en el trino.

Frente el calificativo de santista, en el lanzamiento de su partido, el presidente del Congreso no dejó dudas sobre si se identifica con la corriente del expresidente Juan Manuel Santos.

“Soy un ciudadano colombiano, médico, padre, abuelo y he militado desde hace una docena de años siguiendo el liderazgo del premio nobel de Paz, Juan Manuel Santos, en la solución dialogada a los conflictos”, dijo Barreras.

El expresidente Juan Manuel Santos. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

El presidente del Congreso aseguró que el expresidente Juan Manuel Santos logró dejar un legado en Colombia y en el mundo con el trabajo por la paz, y que su impronta es que todo conflicto social debe resolverse a través del diálogo. “Yo no soy santista vergonzante, yo soy santista y para mí es un orgullo que el [ex]presidente y premio nobel de Paz nos haya legado la obligación de defender la paz en Colombia”, continuó.

“Hubo una intención clara, ordenada, organizada, de un estadista que quiso bajar los niveles de pobreza, que mejoró las condiciones de la economía y que entregó un país para seguir siendo objeto de mejora”, agregó el senador.

Gustavo Bolívar advierte sobre las nuevas alianzas de Roy Barreras

El exsenador Gustavo Bolívar habló en exclusiva con Vicky en SEMANA y aseguró que el Pacto Histórico nació para contrarrestar la corrupción, por lo cual señaló que las alianzas que está haciendo Roy Barreras con La Fuerza de la Paz, su nuevo partido, van en contravía de la coalición.

“Roy está haciendo lo que toda la vida ha hecho, que es amasar poder, porque tiene una intención de ser presidente, pero tenemos que decidir si lo acompañamos en esas condiciones”, indicó inicialmente.

El excongresista, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que el presidente del Senado y otros políticos quieren “robarse” el movimiento que tanto le costó construir a Gustavo Petro.

Pese a que no ahondó en ningún nombre en específico, el guionista manifestó que las personas que están sonando en el nuevo partido de Barreras no le dan mucha confianza. Asimismo, señaló que no dudaría en salirse del Pacto si este se convierte en lo que tanto ha criticado.

Gustavo Bolívar arremetió contra el presidente del Senado de la República, Roy Barreras. - Foto: SEMANA

“No solo Roy se está robando el Pacto Histórico, hay otros políticos que también se lo quieren robar. Le pongo el ejemplo de Barranquilla, donde Roy quiere poner su candidato, el cual no lleva ni una semana en la coalición. Nosotros no prometimos eso”, añadió.

Luego precisó: “Eso va a pasar en todas las regiones. Si me toca salirme del Pacto, lo hago. La dignidad está por encima de todo. Dependo de los presidentes de nuestros partidos, que defiendan nuestras bases. Yo estoy con Petro hasta el final”.

Gustavo Bolívar recalcó finalmente en Vicky en SEMANA que establecer alianzas con políticos cuestionables desdibuja la coalición del Gobierno del presidente Petro y enfatizó que el Pacto Histórico se creó para limpiar a Colombia de la corrupción.