“A uno le da piedra”: Fernando ‘El Flaco’ Solórzano aclaró rumores sobre su supuesta crisis económica

Fernando Solórzano, reconocido en los medios como ‘El Flaco’ Solórzano, se ubicó como uno de los actores más famosos de la industria de la actuación, debido a la extensa trayectoria que cultivo con su talento y dedicación. El colombiano avanzó con paso firme en la televisión, participando en varias producciones y proyectos.

Pese a su fama por el trabajo realizado en títulos como Pedro, el escamoso, Las muñecas de la mafia, El cartel, El rey, Las cartas del gordo y Bazurto, las miradas de los curiosos se posaron recientemente sobre una información que salió a la luz, donde se afirmó que el artista estaba atravesando una supuesta crisis económica.

El actor interpretando a Braulio en 'Las muñecas de la mafía'. - Foto: Captura de pantalla YouTube Thiago Milán Guillén Rojas

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano aprovechó sus redes sociales para referirse a diversas noticias que fueron publicadas, donde se puntualizaba que él “estaba en la olla” y había tenido que tomar decisiones radicales sobre su vida. Al ver estos titulares, el artista optó por pronunciarse y aclarar la verdad sobre esto.

Según se apreció en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Solórzano aseguró que era falso que tuviera problemas económicos y que la información se había tergiversado de mala manera, pues su mudanza a otra ciudad se debió por otros temas.

“Estoy aquí porque quiero hacer una serie de aclaraciones sobre una falsa noticia que anda circulando en redes sociales. Esta información no es real, es totalmente falsa y no sé si se publicó de forma malintencionada. Es una hartera hacer este tipo de comunicados, pero toca porque a uno de la rabia, se indigna y le da piedra (...) Algunos medios publicaron que yo me fui a vivir a Cali porque estaba llevado y en la olla. Mejor dicho, dicen que me estoy comiendo un cable, viviendo de los ahorros, sin un peso y sin trabajo”, comentó el artista en el post.

El actor habló de su situación económica y aclaró que no es verdad que esté atravesando una crisis por falta de trabajo. - Foto: Instagram @flacosolorzano

Fernando Solórzano también hizo énfasis en que nada de esta información era real, y que “por fortuna”, su realidad era otra completamente diferente. En este espacio explicó que todo se llevó por el camino que no era, por lo que quiso explicar cómo sucedió todo su viaje a Cali.

“Estos periodistas no se tomaron el mínimo trabajo de investigar o verificar y, me imagino, cuando hicieron su carrera de comunicación social perdieron ‘Metodología de la investigación’ o ‘Ética’. Y no solo ellos sino sus editores que, para quienes no saben, son los encargados de aprobar el titular y el artículo (...) Los titulares, sobre todo, han sido de muy mala leche”, dijo en el clip.

Las razones que lo llevaron a dejar la capital fueron varias, pero una de esas fue estar más cerca de sus padres, a quienes no veía constantemente. De igual manera, todo se dio por la pandemia y los emprendimientos que construyó con su pareja sentimental.

El actor le puso punto final a noticias relacionadas con su vida personal. - Foto: Instagram @flacosolorzano

“A mí me cogió la pandemia acá y, con mi esposa Lorena Altamirano, decidimos montar un negocio de chorizos que se llamó ‘La choriserie’, porque tenemos una pareja de amigos que hacen el mejor chorizo del mundo y están en Armenia. Entonces pensé en montar un restaurante de eso aquí y no en Bogotá porque, a ver, cuánto cuesta transportar ese chorizo desde Armenia hasta allá (...) Además, aunque yo amo a Bogotá y allá está mi trabajo, yo veía a mis papás cada cuatro o seis meses, y estando aquí me di cuenta que podía verlos a diario y hacer paseos con ellos muy seguido”, afirmó.

“Chévere volver a compartir con ellos, ese fue uno de los motivos por los que me quedé en Cali. De igual forma, siempre quise tener una escuela también, aquí la tenemos”, mencionó.

El actor colombiano pidió respeto y límites en las noticias que surgían, ya que se podían malinterpretar y tomar de una forma que no era real. El artista agradeció por las oportunidades que surgieron en su carrera, los proyectos que vienen en 2023 y los caminos que se abrieron para él.

En sus palabras reflejó el desconcierto por la información que salió a la luz, la cual era mentira y no tenía fundamentos, pues era mejor investigar y no basarse en datos errados.