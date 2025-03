El Flaco Solórzano se “mamó” de la grosería de Yina Calderón y dio aviso: “Se acaba lo caballero, comienzo a mandar a donde sabemos”

El Flaco Solórzano se mostró molesto por la actitud de Yina Calderón en el posicionamiento

Por comentarios que se han dado dentro de la casa, Calderón aseguro que aunque le tiene un gran respeto, ya no lo respeta como competidor. De igual forma, el Flaco ha dejado claro que no comparte comentarios y actitudes de ella, por lo que tomó distancia.

Y agregó: “Ya es demasiado irrespeto, ¿me entiendes? O sea, el carácter no tiene que ver nada con el irrespeto y yo puedo ser frentero, yo puedo decir las cosas de frente, pero yo porqué tengo que humillar a la gente. Eso no tiene perdón, ¿me entiendes? Y la gente en Colombia tiene que saber eso, la gente en Colombia tiene que plantarse y decir: ‘El irrespeto no’“.

El actor fue claro al mencionar que siempre hay que destacar por ser una persona que dice las cosas de frente y no a la tapada, pero que no va con la grosería: “[...] pero con educación, hermano, ser grosero por qué, eso es lo que me ofende”, dijo.

Haciendo énfasis en que ese momento lo molestó mucho y que no lo comparte para nada, expuso lo que más le disgustó de la tensa conversación entre Yina y José: “No hay ninguna justificación para la grosería [...]. Yo me puedo parar enfrente de alguien y decirle, usted es un hipócrita, pero porqué no deja hablar cuando el otro está expresando su opinión, porqué se voltea y le da la espalda; no, esa grosería no, y esa grosería el país la tiene que cobrar”, concluyó.