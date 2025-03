Sofía Avendaño coronó a Melissa Gate y ‘devoró’ a más de uno al decir verdades en ‘La casa de los famosos’

En la noche del pasado domingo 23 de marzo, los participantes, antes de subir al acostumbrado posicionamiento del día de eliminación, recibieron un congelados que realmente los dejó quietos y sorprendidos.

Sin poder moverse, los famosos escucharon atentamente a Sofía Avendaño, exparticipante de la reciente temporada del reality.

Participantes de La casa de los famosos | Foto: RCN

En su salida , Sofía abandonó la competencia teniendo algunos participantes, entre ellos Karina García, pues tuvieron un roce en el cual Avendaño incluyó a Marylin Oquendo, quien ingresó a la casa también en un congelados para decirle su verdad a la mujer paisa.

Una vez fuera de la competencia, Sofía ha estado pendiente de todo lo que ha pasado dentro, y le ha demostrado su apoyo incondicional a Melissa Gate.

Congelados de Sofía Avendaño en La casa de los famosos

Con una actitud y caminata despampanante, Sofía ingresó a la casa y se fue directamente hacia Melissa para darle especiales palabras de agradecimiento y para ponerle una corona en su cabeza.

“Mi niña linda, quiero decirte que gracias a ti hoy soy Sofía Avendaño. Colombia, quiero que sepan que esta mujer que ven acá, fue la primera mujer que me vistió y me puso una peluca [...] Hoy te vengo a decir que gracias por hacerme libre, Y yo y 13 países de Latinoamérica, te corono como la reina de esta casa. Juega sola que tú aquí no tienes amigos”, dijo Sofía Avendaño a Melissa, la única participante que recibió comentarios positivos de la eliminada.

Melissa Gate fue coronada por Sofía Avendaño, durante un congelados en 'La casa de los famosos' | Foto: Captura de pantalla RCN

Por otro lado, Sofía también se refirió a Karina García, Yina Calderón, el Negro Salas y Norma Nivia, pues a cada uno tenía cosas que decirles.

Primero se refirió a Yina Calderón, pues aunque llegaron a un acuerdo de paz dentro de la casa, una vez estando afuera, Sofía se dio cuenta que la influencer sigue mencionándola.

“Yina, hiciste una promesa conmigo en el beauty, que me ibas a dejar quieta, pensé que lo habías cumplido y no me sacas de tu boca”, afirmó Sofía, dejándole claro no quiere que la mencione más.

Como era de esperarse, Sofía se dirigió a Karina García y en vez de arremeter contra ella, se encargó de darle consejos, de pedirle que brille y muestre la mujer que realmente es, enfocándose en lo bueno.

Además le pidió que deje de hablar de ella de mala manera ya que no se ve bien hablando de otra mujer.

“Todavía me tienes en tu boca, tú sabes cómo se ve de mal una mujer hablando mal de alguien que no está presente [...] Tienes mucho para dar, pero suéltame que yo te suelto. Y sabes porque no te voy a tirar, porque quiero enseñarte algo, una mujer trans enseñándole a una mujer a ser una dama”, agregó Sofía.

De igual forma, Avendaño le habló al negro Salas por el comentario que hizo en el brunch.

“Negro Salas, dijiste hoy en el brunch que yo no iba a dejar de ser un hombre así me vistiera de mujer, a tu masculinidad frágil te digo: bienvenido a la comunidad, debiste llamarte lavaplatos ¿sabes por qué?, por lo cocinero que eres y ojalá te vayas”, añadió.

Por último, y antes de retirarse de la casa de los famosos, Sofía aprovechó para dejar claro el mensaje de que la actriz Norma Nivia no está haciendo tan leal con melisa como lo quiere hacer ver, por lo que dijo:

“Me decepcionaste, pídele perdón a Melissa. Te falló”, concluyó.

Lo sucedido con Sofía Durante su ingreso en el congelados a la casa de los famosos causó cientos de reacciones en redes sociales, algunos internautas aseguraron que hizo lo que tenía que hacer y lo hizo demasiado bien.

“Sofía llegó, armó su mier... y se fue, quedé pánico escénico”; “Sofía en dos minutos coronó a Melissa, humilló a Yina, le dio una lección a Karina, ubicó al Negro Salas y destapó a Norma”; “Sofía Avendaño en 2 minutos armó más mier... en esa casa con el congelado, que el cine todo peye que se echó el jefe la semana pasada”; “Sofía avendaño barrió, trapeó y ambientó con un onvre", fueron algunos de los comentarios en redes.

Norma Nivia, escuchando a Sofía Avendaño diciéndole que la decepcionó #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/3JJpNfIyqe — El 3 de 💓 (@3decorazones3_) March 24, 2025

Sofía Avendaño en el congelado de hoy#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/c1fQq0x3Mq — Estiv 🚀 (@soyestiv) March 24, 2025

Colombia, Panamá, 13 países de Latinoamerica y Rusia con el congelado de Sofía Avendaño #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/nboE7R1shU — ruby (@CoockieRuby) March 24, 2025