Vicky Berrío lanzó irónica respuesta ante rumor de su renuncia en ‘La casa de los famosos’: “Ya me preocupé”

“Qué acertada la decisión de la producción de La casa de los famosos de sacar a esa mujer de ahí. Celebro la decisión de sacar a Vicky de El After de La casa de los famosos', o sea, por fin, yo me estaba preguntando en qué momento iban a tomar esa decisión y me acabo de enterar que ya va a pasar, excelente" , dijo la seguidora.

La comediante Vicky Berrío reaccionó con una gran expresión de sorpresa y aseguró: “Ay no, ¿qué hago? ¡Qué embalada! No, ya me preocupé. No sé si llamar a RCN o llamarla a ella para ver qué hago. ¿Y si me echaron? ¡Qué embalada! Yo renuncio, porque muy maluco con ella para no hacerla quedar mal", dijo la presentadora.