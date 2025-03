Yina Calderón reconoció cualidades de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia

“Soy una mujer muy objetiva que a pesar de que no quiera a una persona y no me caiga bien, soy capaz de reconocer sus cualidades, y Melissa es demasiado inteligente, para mí una de las personas más inteligentes de la casa. Es una persona que le da luz, es una persona que a la casa le da contenido, es una persona que le ha tocado demasiado duro en la vida, es una mujer trabajadora y es una mujer que aprovecha su talento para hacer lo que vino a hacer en este programa y es brillar” , dijo Yina Calderón, dejando tanto a los mismos participantes como a los internautas sorprendidos.

Momentos después se enfocó en los defectos y aseguró que, aunque muchos no lo crean, ellas dos tienen mucho en común. Yina se enfocó en el ego y dijo: “Siento que a Melissa le toca manejar el ego, recuerda que a veces uno está arriba y cuando menos lo piensa, cae abajo. A veces no podemos aprovecharnos de los personajes o del talento para lastimar a las personas que nos quieren”.

La influencer huilense dejó ver que no importa la crueldad que exista entre ellas, ya que no hay afecto: “[…] Personas como yo, que no te quieren, no importa. Porque como yo he sido agresiva contigo, tienes el derecho de serlo conmigo, pero no nos podemos escudar en una persona para herir gente que te quiere”, afirmó.