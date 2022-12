Ojo al dato: celebrar una boda en 2023 será mucho más costoso, ¿cuál es la razón?

Durante 2022 se han realizado cerca de 2,6 millones de bodas, frente a los 2,2 millones del 2019, según The Knot

Las proyecciones sobre panorama económico para el próximo año no son positivas, es de recordar que el Fondo Monetario Internacional ya ha manifestado que habrá una recesión mundial inevitable debido al comportamiento macroeconómico en el mundo, en el que han sido superados, no solo en Colombia sino en diferentes países, el porcentaje de inflación y que han dejado como resultado que los bolsillos de los habitantes se vean afectados.

En el país, otro factor desfavorable ha sido el aumento del precio del dólar que ha llegado a tocar los 5.000 pesos, un panorama jamás antes visto en Colombia, pero pese a este panorama, hay dinámicas que no se detienen, como por ejemplo, la realización de matrimonios que parecen no detenerse para el próximo año, que quienes las han celebrado podrán decir que no es un “gasto menor”.

En un informe de ‘The Knot’ un sitio web de planificación de bodas, quedó registrado que durante 2022 se han realizado cerca de 2,6 millones de bodas, frente a los 2,2 millones del 2019, y para el 2023 la tendencia se mantiene, pero serán con una inversión superior, teniendo en cuenta el costo de vida, que en Colombia el DANE reveló que la inflación de anual noviembre de este año quedó 12, 5 %, una cifra que no ha cedido y no ha dado signos de bajar.

Durante 2022 se han realizado cerca de 2,6 millones de bodas - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los precios de los trámites para casarse han incrementado cerca de 30 %. Para la celebración hay que tener en cuenta los servicios por persona invitada, los religiosos, el entretenimiento, locación, producción audiovisual y los atuendos.

Dar el sí definitivo para muchos es un momento único, por lo que desde la misma pedida de la mano, gastan buena parte de su dinero e incluso de sus ahorros para comprar un anillo de compromiso que esté acorde con la ocasión y con el que puedan declarar todo su amor a su pareja.

Muchas parejas no escatiman en gastos a la hora de dar el anhelado ‘sí’, ante el altar o en una unión civil, y se preparan con más de un año de antelación en temas como lugar, comida, vestido, etcétera. El estudio ‘Un diamante es para siempre y otros cuentos de hadas’: la relación entre los gastos de boda y la duración del matrimonio, publicado hace un par de meses, asegura que existe una estrecha relación entre lo que se gasta en la boda y el riesgo de divorciarse.

¿Qué buscan las novias actuales? - Foto: Getty Images

Recientemente, el estudio volvió a ser tendencia, luego de que muchas parejas han convertido en moda publicar sus románticas pedidas de mano en las redes sociales.

En este sentido, el estudio asegura que quienes gastan más dinero en su boda tienden a separarse más rápido que quienes son más recatados y ahorran para viajes u otros temas del hogar. El estudio determinó que solo quienes gastan entre 2.000 y 4.000 dólares en su anillo de compromiso tienen 1.3 más posibilidades de separarse que quienes gastan entre 300 y 500 dólares.

La investigación también aseguró que los gastos relacionados con la ceremonia y el banquete también tienen una influencia negativa en cuanto al tema del divorcio.

En este sentido, la investigación asegura que lo mejor es tener una boda modesta, en la que estén la mayor cantidad de familiares y amigos que apoyan su unión y ponerle un poco más de dinero a la luna de miel, que les da a los recién casados más posibilidades de tener un matrimonio más duradero.