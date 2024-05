Escándalo de los carrotanques: las 13 demoledoras frases de Sneyder Pinilla que tienen temblando al Gobierno Petro y al Congreso

1. “El director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas en el Congreso”

En sus declaraciones a SEMANA, Sneyder Pinilla deja claro lo que sería un plan del Gobierno para comprar al Congreso en medio de las polémicas reformas que el presidente Gustavo Petro presentaba a esa corporación.

“Desde septiembre (de 2023), el director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso, junto con algunos proyectos de ley. Me dice: ‘Debes estar pendiente, porque vamos a hacer algo que no quiero hacer’. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer, porque es una política de Estado. Tenemos, de una u otra forma, que organizar esos temas”, le dijo Pinilla a Vicky Dávila, directora de SEMANA.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. | Foto: Juan Carlos Sierra-semana

Y entrega detalles de cuáles podrían ser esas grandes reformas a las que les llegó la plata de los carrotanques. “Para nadie es un secreto que en el Senado y la Cámara (...) se lleva la agenda legislativa (...). Tienen que empezar a cumplirles a las dos cabezas (...) que citan y organizan los debates, y las leyes empiezan a funcionar. Sé que estaba la reforma pensional en juego, la reforma a la salud en la Cámara, sé que estaba un tema de algunos empréstitos del Ministerio de Hacienda, un tema del Ministerio de Minas, porque el país iba a quedar en racionamiento (...). Tenían que organizar esos temas y hablar con el presidente del Senado y el de la Cámara para ir organizando esas cosas. Eso me comenta a mí el doctor Olmedo”, aseguró Pinilla.

Y agregó: “Él me dice: ‘En cualquier momento te voy a dar la orden. Necesito que empieces a solucionar unas cosas que te voy a ir diciendo’. En septiembre él me fue enviando lo que teníamos que hacer para poder cumplir a cabalidad con todo esto”.

2. “Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle”

Sneyder Pinilla cuenta que el objetivo fundamental de sacar la plata de los contratos de los carrotanques es aceitar a los presidentes de Senado y Cámara. “La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista, que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”.

Según Pinilla, todo comenzó en septiembre de 2023, cuando López le hizo las primeras alertas acerca de las instrucciones que recibió para sacar adelante las reformas del Gobierno Petro en el Congreso.

3. “Olmedo recibe órdenes de nivel superior”

El exfuncionario, además, instó a Olmedo López, su exjefe y exdirector en la UNGRD, para que “rompa su silencio”. SEMANA conoció que López tiene información que compromete en este escándalo al actual director de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien se desempeñaba como director del Dapre. ¿González le daba las órdenes a Olmedo?

“El doctor Olmedo empieza a recibir órdenes de un nivel superior para que empiece a organizar unos temas en el Congreso y, pues, obviamente, él me comenta las diferentes reuniones que tiene y me dice: ‘Sneyder, desafortunadamente, están queriendo hacer esto, queremos de pronto ver la forma de ayudar a esos temas del Congreso’. Yo recibo la instrucción de él y ahí arranca esta situación que hoy está pasando”, señaló Pinilla a SEMANA.

Se cree que uno de los que daba esas órdenes era presuntamente Carlos Ramón González, el poderoso director del DNI y en ese entonces del Dapre.

4. “Necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”

“Hacia el 25 de septiembre, el director me dice: ‘Sneyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté’. Le dije: ‘Bueno, listo. Sí, señor, espero lo que usted me diga’. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suites con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name (...). Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”, reveló Pinilla.

El primer pago fue de 4.000 millones de pesos en efectivo, dirigido, según el exsubdirector de la UNGRD, al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara, Andrés Calle. “Es ahí cuando nace la necesidad de hacer el contrato de los carrotanques para poder sacar de ahí el recurso y ser entregado al doctor Name y al doctor Calle”.

Pinilla cuenta por qué cree que Name se la ha venido volteando al gobierno, pese a que recibió tantas “ayudas”.

“Pues lo que comúnmente dicen, es la mermelada, porque, pues, obviamente, si usted revisa el año pasado, no este año, porque este año Name está en oposición, ya usted sabrá por qué. Pero el año pasado ellos organizaron con el Gobierno todos los temas de la agenda. El senador votaba positivo, organizaba los temas, y, obviamente, era por eso. Me imagino que habían pactado un tema de mermelada para poder organizar los temas de Senado y, obviamente, los temas de Cámara”.

Bogotá. Diciembre 7 de 2023. Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2023-2024. (Colprensa - Mariano Vimos) | Foto: Colprensa

El presidente de la Cámara, Andrés Calle, también recibió su tajada. “Sé que se vio después con el doctor Calle, cerca de la Unidad de Riesgo o por ahí, ese mismo día o al otro día a mediodía (...). El día 27 o 28, él me dice: ‘Listo, Sneyder, ya están las dos órdenes. Así que, por favor, tienes que ayudarme a ver cómo sacamos el recurso para poder cumplir’. Para el doctor Iván Name eran 3.000 millones de pesos y para el doctor Calle eran 1.000 millones de pesos. O sea, tenía que buscar la forma de encontrar 4.000 millones de pesos para poder cumplir con esa situación (...). A Olmedo no se le ocurrió decir: voy a ir a ayudarle a Name y a Calle porque sí. No. Lógico que tuvo que haber tenido la orden de alguien”.

6. “Fueron como dos o tres maletas...Eran billetes de 50.000 y de 100.000″

Pinilla entregó detalles de cómo hizo para dar semejante cantidad de dinero a ambos congresistas. “La plata me la entregan en efectivo, y yo se la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name, y yo directamente se la entrego al doctor Calle”.

En esa vuelta, Sandra Ortiz fue quien recibió la plata de Name. “Yo llego a un sitio que sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando. Bajo al sótano, entrego ahí y luego me salgo, porque no subo a hacer la entrega directamente a Name. Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name) para informarle que todo ya estaba listo”.

Pinilla recordó muy bien que recibió del contratista esos 4.000 millones de pesos en maletas. “Fueron como dos o tres maletas, en cada una metí un recurso. La entrega de Name se hizo en dos días, y la de Montería (para Andrés Calle) en un solo día (...). Eran billetes de 50.000 y de 100.000, en fajos de 50 millones de 50.000, y fajos de 100 millones de 100.000”.

A Calle, en cambio, asegura que sí se los dio en su manos. “Él vive en el edificio K62, en Montería. Eso nunca se me va a olvidar, yo mismo le entrego a él. Me espera el esquema de seguridad de él. Yo llego a un ascensor, subo al apartamento, y le hago entrega del dinero y luego me voy”, relató Pinilla. La plata, según su versión, fue entregada antes de las elecciones del 29 de octubre del año pasado.

7. “El doctor Olmedo siempre tenía reuniones con el ministro Velasco”

Pinilla dio pistas del rol que habría jugado el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en esta trama. (...). Para nadie es un secreto que él es el que maneja los temas del Congreso. Sé que en una o dos oportunidades se reunió con él, que es de donde realmente nace toda esta situación (...). El doctor Olmedo me da la orden de organizar unos temas y, pues, yo le hago caso y transmito las órdenes que él tiene y hago que se vuelvan una realidad”.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. | Foto: Juan Carlos Sierra-semana

No fue lo único que dijo del ministro. “Sé que algunas de esas reuniones las hizo con el ministro Velasco, no sé con quién más, pero sí sé que había varios ministros y estaba Velasco, y se empiezan a organizar esos temas. En septiembre, (Olmedo) ya me empieza a hablar de eso y es donde tengo claro lo que tenemos que empezar a organizar”, agregó el exfuncionario.

8. “Hay más ministros y congresistas involucrados en el tema”

“Hay más ministros y congresistas involucrados en el tema. Quien puede terminar de dar esta información es otro testigo clave que va a tener este proceso, el mismo doctor Olmedo, porque él sí sabía específicamente muchos detalles. Yo llegaba hasta cierto punto. Él me daba la instrucción, pero digamos que él tiene detalles precisos de todo. La idea es que él pueda hablar. Yo sé, doctor Olmedo, que si usted me está escuchando, sabe que esto que estoy haciendo no lo hago por hacerle ningún daño a usted, sino porque debemos contarle al país lo que realmente pasaba allí. Y si me está escuchando, que sé que es así, le digo que rompa su silencio, que diga lo que sabe, no es justo que usted y yo quedemos sacrificados mientras realmente las reformas se terminaban comprando para que fueran aprobadas. Es lo único que puedo decir”, sostuvo Pinilla. Asimismo, el exsubdirector de la UNGRD señaló: “Creo que al día de hoy el presidente lo dejó solo (en referencia a Olmedo)”.

9. “Sandra Ortiz era la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”

Sneyder Pinilla aseguró que la “mensajera” de Iván Name era Sandra Ortiz y que ella fue quien recibió los 3.000 millones que iban para el presidente del Senado. La entrega se habría realizado días antes de las elecciones regionales y locales del 29 de octubre de 2023.

Pinilla habló de un desayuno entre Olmedo López, Name y Ortiz en Tequendama Suites, en el centro de Bogotá. El encuentro, según él, fue definitivo y entonces López le dio la orden de conseguir 3.000 millones de pesos para Name. “A él se le entrega a través de un mensajero, manda a una persona, y con ella hago el trámite (en Bogotá). Yo acompaño a ese mensajero hasta un sitio a traer el recurso. Entrego dos maletas (...). En un día, donde está el mensajero, entrego una parte, y al otro día entrego la otra, y ahí si juntos vamos y la entregamos completa”, sostuvo Pinilla.

Pinilla reveló que la saliente consejera para las regiones del presidente Petro solo tenía un rol frente al presidente del Senado. “La doctora Sandra solo fue la mensajera para el tema de Name, para nada más”.

10. “Había un afán muy grande de entregar el recurso”

El polémico contrato de los carrotanques para llevarles agua a los más pobres de La Guajira, por 46.000 millones de pesos, se convirtió en la primera caja menor para sacar plata y pagarles a los congresistas en medio del trámite de las polémicas reformas de Petro en el Congreso, según el testimonio de Pinilla.

La plata para pagar los sobornos a los congresistas salió del polémico contrato de los carrotanques, que buscaba llevar agua a las comunidades más pobres de La Guajira y costó 46.000 millones de pesos. | Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Sin embargo, Pinilla dijo que hubo dificultades, y el proceso para conseguir la plata de los sobornos tardó por lo menos dos semanas. “La orden de proveeduría se hizo el 12 de octubre (de 2023). Todo en un par de horas. Al tener asegurada esa orden, lo que hago es que le digo a un contratista de la Unidad: ‘Hazme un favor, préstame 4.000 millones de pesos –le dije–, préstame la plata y yo te la devuelvo ahora apenas cobre el contratista, que se demora dos o tres meses’. Ese contratista me presta los 4.000, que son los que yo posteriormente entrego (...). Había un afán muy grande de entregar el recurso”.

“Al direccionar de una u otra forma alguno de los contratos para que se pudiera llevar a feliz término, obviamente existe ese tema de corrupción para poder otorgar un contrato y de ahí generar unos compromisos, que después teníamos que cumplir. Es un tema complejo porque, la verdad, la presión era muy fuerte, es lo único que le puedo decir”, afirmó Pinilla.

Supuestamente el dinero era para que sacaran adelante las reformas. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-semana

11. “Eso es un tema que no puedo decir ahora”

Pinilla aseguró que le entregará a la Fiscalía el nombre del contratista que prestó la plata de los sobornos. “Él me los prestaba. Si yo no se los daba en un contrato, me cobraba un interés muy bajo en los dos o tres meses que me fuera a demorar”. Aseguró que por ahora, él no revelará el nombre del contratista, pero que está en la matriz de colaboración que tiene con la Fiscalía. Agregó que ese contratista, además, les prestaba el dinero, pues el afán de entregar la plata a los políticos era muy grande. Y que no les cobraba sino unas tasas de interés muy bajas.

12. “Yo no me voy a matar. Nunca”

Desde un comienzo Pinilla ha dicho que teme por su vida y se ha comparado con el controller de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano. “Me preocupa que la gente que está detrás de todo esto va a querer callarlo a uno. Como lo decía, lo que le pasó al doctor Pizano, o sea, yo no me voy a matar. Nunca he atentado ni atentaré contra mi vida. Pido garantías para poder decir la verdad”. “Creo que es la oportunidad para pedirle perdón al país, porque no actué correctamente. Esto se ha vuelto una política de Estado y lo único que puedo decir es que le pedimos perdón al país por la situación que se llevó a cabo y por eso estoy acá como indiciado en este proceso”.

Agregó que teme una persecución, pues hay personas cercanas a Name que trabajan en la UNGRD. “Hay un sobrino, imagínese”.

13. “Le hago un llamado a que rompa ese silencio...terminó pagando fue el más huevón”

La antigua mano derecha de Olmedo López le pide que salga a la opinión pública y cuente todo lo que sabe. “Él debe también estar resguardando su vida, porque, obviamente, los dos corremos peligro. Le hago un llamado a que rompa ese silencio y no cargue en su espalda con algo que no ha hecho (...). Como lo dije, terminó pagando fue el más huevón”.