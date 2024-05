Ojo a este peligroso enlace: sería la nueva modalidad de robo a través de Nequi

Recientemente, algunos usuarios de la aplicación Nequi denunciaron a través de sus redes sociales una particular modalidad de estafa, con la que los delincuentes están haciendo de las suyas. Es preciso recordar que Nequi es un banco digital que nació en 2016 y que funciona bajo un modelo de fintech . Este es usado por distintos ciudadanos, comercios, tenderos y vendedores ambulantes, entre otros, para realizar sus transacciones por ventas.

Nuevo link fraudulento con el que están robando en Nequi: que no lo estafen

Iba a hacer un pago por Nequi, dándole clic al enlace patrocinado que me arrojó google. Todo iba normal hasta que me pidió datos de una tarje crédito... se prendieron mis alarmas, revisé la dirección. https://t.co/eSFxoPwlqJ ¡¡¡ NEGUI !!! Una mierda todo, te digo. pic.twitter.com/deE53YYHYH

Tras el aumento en las estafas y los engaños en la aplicación, Nequi ha elaborado una serie de consejos y pautas que deben seguir los usuarios para verificar si el sitio es auténtico y si no están dentro de una página fraudulenta en donde les puedan quitar su dinero.

Recuerde siempre verificar desde la cuenta de Nequi que haya llegado el dinero de una transferencia que se realizó recientemente, no debe confiar en la imagen que otra persona muestre desde su celular.

Otra de las recomendaciones que hacen es utilizar contraseñas seguras. Cree combinaciones únicas para sus claves y no use fechas de nacimiento, fechas especiales, ni los primeros o últimos 4 dígitos de su documento para ello. Asimismo, no comparta su contraseña con terceros, esta es personal e intransferible. Recuerde que es recomendable cambiarla periódicamente, el tiempo específico dependerá de cuanto uso le dé a su cuenta, por lo que puede variar entre tres meses y un año.