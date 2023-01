Una mujer no quiso besar al esposo durante su boda; esta fue la razón

Los momentos que resultan trascendentales en la vida de algunas personas ya no solo quedan compilados en el tradicional álbum de fotografías y en la memoria de quienes los presencian. Las herramientas tecnológicas se suman a otra alternativa para almacenar distintas etapas como el día de los quince años, graduación de la universidad, embarazo y hasta matrimonio.

En relación con este último ejemplo, una mujer se convirtió en tendencia en redes sociales por dudar cuando llegó el instante de dar un beso a su esposo, en pleno matrimonio. A la joven, que aparece en TikTok como Madi Meléndez, le costó sellar con ese gesto el vínculo y nuevo camino que había decidido emprender con su pareja y; como en otros casos, todo quedó registrado en video.

El episodio generó risas entre los papás de los novios y otros testigos. - Foto: TikTok @madimelendez

La razón de su indecisión fue confirmada por la misma novia, quien atribuyó su “pena” a que estaban los papás de ambos como testigos del vínculo. El clip, cuya duración no supera los 40 segundos, comienza con una ronda de aplausos previo a uno de los momentos más esperados (más allá de si la boda es civil o por la iglesia). El novio tomó la iniciativa, pero la reacción de su ahora esposa generó risas en el lugar, incluso del juez.

“¿Tápate los ojos?”

“Está mi papá (...)”, fue la respuesta de Meléndez, cuando no logró mantener el control y mientras su progenitor la grababa, lo que aumentó en ella los nervios. “Tápate los ojos”, añadió antes de finalmente darle el beso y abrazar a su compañero sentimental. El encargado de presidir la unión se mostró ‘decepcionado’ y hasta dijo que ese no era un gesto propio de recién casados.

Algunos internautas compartieron la inusual reacción, mientras que otros aseguraron que hubieran dado marcha atrás al matrimonio si recibieran un ‘desplante’ similar. El episodio acumula más de 16 millones de visualizaciones y supera los 21.000 comentarios en menos de una semana de su publicación.

“Veo en los comentarios que muchos actuarían así; y yo en lugar de él querría firmar el divorcio, por ello”, “No la culpo porque claramente podría ser yo”, “Yo cuando algún día me case”, “Mi prometido, 7 años juntos y no me besa enfrente de mis papás”, “Yo ni siquiera dejo que me abrace de manera muy amorosa delante de mi papá”, “No puedo dejar de verlos. Son demasiado lindos, Dios los siga bendiciendo”.

Ante la ola de comentarios, la mujer difundió un segundo video en el que explicó con más detalles su manera de actuar ante un instante casi infaltable en los matrimonios y que es de los más esperados en ese tipo de eventos.

La curiosa reacción de la novia despertó reacciones encontradas entre los internautas. - Foto: Getty Images / Betsie Van der Meer

En su respuesta posterior, Meléndez reiteró que su reacción fue producto de la pena por las personas cercanas que estaban presentes y confesó que esperaba primero un abrazo de su esposo. En ese mismo clip, el hombre expuso cuál era su pensamiento sobre lo ocurrido y del que dijo que no todo en la vida se desarrollaba como se tenía planeado.

“Yo amo a María José por encima de si me dio un beso o no, yo conozco su corazón y creo que es algo que nos puede pasar en cualquier momento. No se trata específicamente de eso (...), se trata de que nos acabamos de casar. Creo que por ahí se pierde mucho de vista la paciencia y la tolerancia. Tú también puedes fallar en algún momento”, dijo su pareja.

El esposo de la joven justificó su reacción. - Foto: TikTok @madimelendez

“Creo que la paciencia y el amor están por ahí conectados y no todo es color de rosa o no todo tiene que ser ideal porque si vamos con la mentalidad de que todo va a salir perfecto (...), las cosas no van para ningún lado”, agregó.