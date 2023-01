Tras sufrir bullying, hombre dejó de dedicarle 10 horas al día a las redes sociales y esto le sucedió

Las redes sociales ya hacen parte del día a día de la humanidad en su gran mayoría, la alta accesibilidad a los dispositivos tecnológicos, sumada a la necesidad de las personas por buscar entretenimiento ha volcado todos los ojos en lo que sucede en las diferentes plataformas.

Un hombre de Inglaterra, llamado Harvey Lindsay, tomó una radical, pero sana decisión tras sufrir de bullying por años debido a su aspecto físico. Lindsay era acosado por el simple hecho de ser de contextura delgada, situación que lo llevó a vivir momentos amargos debido a la presión ejercida por su entorno.

“En la escuela, yo era el niño flaco al que todos intimidaban. Nadie me tomó en serio. Todos los días me llamaban debilucha y ramita”, relató Lindsay al portal Need To Know.

Este problema fue el pan de cada día en la escuela, al iniciar con la etapa laboral pensaba que todo mejoraría, pero los comentarios ofensivos continuaron. La gota que rebosó la copa fue el momento en que se percató de que estaba desperdiciando 10 horas de vida cada día solo para ver contenido de redes sociales.

Lindsay era acosado por el simple hecho de ser de contextura delgada. - Foto: Getty Images/ GeorgiaCourt

El traumatizado hombre decidió hacer un alto en el camino y replantear lo que estaba sucediendo en su vida. Pasaba horas mirando las “vidas perfectas” de otras personas, mientras que deseaba tener una vida igual.

“Llegué a un punto en el que cerraba una aplicación, abría otra, la cerraba y luego abría otra. Estaba viendo a otras personas haciendo las cosas que me gustaría hacer, lo que me hizo sentir peor conmigo mismo”, contó Harvey.

La gota que rebosó la copa fue el momento en que se percató de que estaba desperdiciando 10 horas de vida cada día solo para ver contenido de redes sociales. (Ilustración fotográfica de Chesnot / Getty Images) - Foto: Getty Images

Tras el aumento de los problemas emocionales, tomó la decisión de recibir ayuda profesional, su médico tratante le sugirió buscar un oficio u hobby que le gustara. Dejó a un lado las redes sociales, cambió el celular y la computadora por pesas y discos.

“En el gimnasio hice amigos y poco a poco comencé a ganar peso y músculo. Fue un proceso, pero una de las mejores cosas que he hecho por mí mismo y que animo a otros a hacer (...) Me ha mantenido enfocado, me ha dado confianza y me ha mantenido ocupado y activo”, contó Lindsay.

Harvey Lindsay invita a otras personas a revisar su estilo de vida además de preocuparse un poco más por realizar actividades productivas y sanas.

El “reto clonazepam” en TikTok ya deja ocho menores intoxicados

Ocho menores de edad resultaron intoxicados en México por consumir un medicamento ansiolítico, como parte de un reto viral realizado en la plataforma de videos TikTok, informaron este viernes las autoridades.

El “reto clonazepam” consiste en tomar píldoras de ese fármaco y no dejarse vencer por el sueño que produce. “El último que se duerma, gana” es el eslogan con el que también se ha viralizado esta práctica en esa red muy popular entre los más jóvenes.

Los casos se produjeron en colegios, cinco de ellos el jueves en Ciudad de México y los restantes en el estado de Nuevo León (norte), donde los estudiantes lograron hacerse al medicamento, pese a ser de régimen controlado. Ninguno fue reportado grave.

El “reto clonazepam” consiste en tomar píldoras de ese fármaco y no dejarse vencer por el sueño que produce. - Foto: Foto 1: TikTok @caleidoscopio.0 / Foto 2: @alediazbarber

El clonazepam se medica para controlar convulsiones, ataques de pánico y casos de ansiedad, pero además paralelamente suele inducir al sueño.

La Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México señaló en un comunicado que los menores fueron atendidos en la propia escuela por paramédicos que confirmaron su intoxicación “por el consumo de un medicamento controlado”.

En tanto, en Nuevo León los estudiantes se retiraron por sus propios medios. “Nos enteramos de estos tres casos y se solicitó el apoyo del municipio. Para cuando acudió (el personal sanitario), se habían retirado los niños”, dijo en conferencia de prensa Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud local.

“Desafortunadamente, los retos que se difunden a través de las redes muchas veces ponen en riesgo la salud de las personas”, añadió.

En TikTok algunos usuarios también han publicado videos alertando sobre el peligro de este desafío, que ya había provocado intoxicaciones en 2022 en otros estados mexicanos como Veracruz (este) y Coahuila (norte).

El primer registro del reto se remonta a 2018 en Chile, cuando se produjeron decenas de casos de adolescentes que consumieron el fármaco a manera de desafío, aunque se popularizó en 2020.

En TikTok hay varios videos de personas grabándose mientras toman las pastillas para observar sus efectos.

*Con información de AFP.