El error que cometen muchos turistas en Estados Unidos y que les podría costar la visa

Estados Unidos es un importante destino para los colombianos que residen en el exterior. La facilidad de vincularse al mercado laboral, el alto valor del dólar en comparación con la moneda colombiana y el valor de pago por hora, de trabajos que no requieren calificación, son algunas de las principales razones para que mucha gente decida emigrar a este país.

Sin embargo, es importante conocer algunas especificidades sobre el manejo de la visa de Estados Unidos, que evitarán que las personas cometan errores con este documento, que se han vuelto recurrentes.

Es importante conocer algunas especificidades sobre el manejo de la visa de Estados Unidos, que evitarán que las personas cometan errores con este documento, que se han vuelto recurrentes. - Foto: Getty Images

Para tener en cuenta

Uno de los errores más comunes que muchos colombianos cometen, se refiere al mal manejo de las estadías en Estados Unidos, de las personas es que cuentan con una visa de turismo. Así lo relata en una cuenta de TikTok la experta en este tipo de trámites, Milena Zambrano.

La experta dice que las personas que cuentan con una visa de turismo válida por 10 años, no deben salir y entrar en cualquier momento como deseen, pues deben tener en cuenta que en cada ingreso al país, la persona recibe un permiso de estadía de hasta seis meses.

La experta recomienda a las personas que cuentan con la visa de turista, darle un buen uso para no arriesgarse a que la visa sea cancelada o no renovada, al momento del vencimiento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero es “hasta seis meses” no debería ser tomado al pie de la letra: “no te quedes esos seis meses, el quedarse tanto tiempo en Estados Unidos es un motivo para que no te renueven la visa o que en tu próximo viaje a Estados Unidos, no te dejen ingresar”.

Pero porque pueden las autoridades norteamericanas podría tomar decisiones teniendo en cuenta ese criterio: “ellos pueden sospechar que por todo ese tiempo que te has quedado, pudiste haber estado trabajando o estudiando en Estados Unidos, entonces quédate en Estados Unidos máximo dos meses, recuerda que solicitaste una visa de turismo y cuando uno se va de vacaciones generalmente no se toma más de un mes o mes y medio de vacaciones”, asegura la experta.

De esta manera, Zambrano recomienda a las personas que cuentan con la visa de turista, darle un buen uso para no arriesgarse a que la visa sea cancelada o no renovada, al momento del vencimiento.

Redes sociales y visa de Estados Unidos

Aunque no en todos los casos, la visa para Estados Unidos puede incluir el estudio de las redes sociales de los aspirantes. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La consulta de redes sociales incluye la información que cada usuario ha publicado en sus redes en los últimos cinco años e inició como una normativa a partir del 31 de mayo de 2019.

En los casos en los que esta consulta es requerida, la persona debe proporcionar sus nombres de usuario o “identificadores” para varias plataformas de redes sociales comunes.

Según el portal Greenheart, especializado en este tipo de procedimientos, las razones por las que el gobierno de Estados Unidos implantó este requisito, están relacionados con la transparencia: “El gobierno de los Estados Unidos quiere asegurarse de que las personas que solicitan visas sean quienes dicen ser y que sean transparentes sobre sus motivos para venir a los Estados Unidos”.

¿Qué revisan?

En principio, es importante que la información compilada en las redes sociales sobre el aspirante sea verídica y se evite dar la impresión de tener relación o afinidad con territorios o individuos residentes en áreas que estén controladas por “grupos radicales”, de acuerdo con lo que publica el portal de noticias Debate.

De acuerdo con Debate, los antecedentes del postulante (que incluyen desde la ocupación o profesión hasta viajes previos) son analizados a detalle para descartar que no represente una amenaza. También se debe tener en cuenta que la información coincida con la suministrada en otras fases del proceso, de manera que el viaje a ese país no tenga una razón diferente a la expuesta.