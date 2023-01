¿Cuánto cuesta sacar la visa de turismo a Estados Unidos este 2023? La embajada responde

Con el inicio de 2023 los precios se han elevado, tanto en la canasta familiar como en otros cientos de artículos, documentos, costos de vida, entre otros. Y ante las dudas sobre los incrementos en los valores en los procesos de visado, la Embajada de Estados Unidos en Colombia aclaró la situación a través de sus redes sociales.

Pues bien, en uno de sus videos, un portavoz de la embajada dejó claro que a pesar de los rumores, o el alza a otros documentos, la organización diplomática había mantenido los precios de la visa de turismo para Estados Unidos, siendo este el único dinero que los aspirantes al proceso debían cancelar para poder obtener el beneficio.

Los pasajeros hacen fila en la terminal de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, (AP Photo/Damian Dovarganes) - Foto: AP

“El precio de la visa de turismo B1 y B2 no ha aumentado. Sin embargo, este valor sí varía en pesos colombianos dependiendo de la tasa de cambio vigente. Además de este valor, no debes hacer ningún otro pago”, resaltó Rubén, un portavoz de la embajada a través de la cuenta de Instagram.

El funcionario resaltó que los precios se mantenían para las visas de turismo tipo B1 y B2, que son aquellas que deben solicitar las personas no inmigrantes que solo buscan ir al país norteamericano de visita, por un periodo no mayor a seis meses. Este trámite se encuentra actualmente en 160 dólares, lo que equivale a unos 794.428 pesos colombianos, pero este último valor puede variar dependiendo el comportamiento del dólar.

“Por razones de negocios (B1), que incluye asistir a reuniones o conferencias profesionales, viajes de placer, incluidas vacaciones o visitas a familiares o tratamientos médicos (B2), o una combinación de ambas finalidades (B1/B2) durante un período de hasta seis meses”, indicó la embajada sobre los motivos que llevan a dar una vida de tipo B.

LA visa americana es una de las más apetecidas en el país. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Con respecto a los tiempos de espera para los trámites de este tipo de visado, la embajada recalcó que aunque se tienen un promedio de 880 días; es decir, alrededor de dos años. Este tiempo puede acortarse dependiendo de la operación interna de la entidad diplomática.

Entre los requisitos para la aprobación de la visa sobresalen la solicitud de pasaporte para identificar los viajes efectuados por los ciudadanos al exterior, y la entrevista con el oficial consular, paso al que algunos temen por los tabúes que existen en torno a él.

Acerca de la entrevista, la Embajada de los Estados Unidos informa que los visitantes solo pueden ingresar a ella con los documentos necesarios para la aplicación, además de someterse a una revisión de seguridad.

“Todos los visitantes a la Embajada de Estados Unidos en Colombia deben seguir ciertos procedimientos de seguridad. Cualquier visitante que rechace ser revisado por el personal de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, no podrá entrar a la embajada. Los aplicantes no podrán ingresar al edificio con algo distinto a los documentos necesarios para su aplicación de visa. Si usted deja artículos en su carro, por favor déjelos asegurados y no deje ningún artículo personal a la vista”, informa en una guía compartida en su página web.

Respecto a la entrevista, los conocedores del tema comparten recomendaciones exprés para tener una buena intervención en la embajada:

1. Llegar por lo menos 30 minutos antes de la cita.

2. No es permitido el ingreso de objetos tecnológicos como celulares, tablets, USB, entre otros. Vive Usa consigna que también “los encendedores, alimentos, bebidas y objetos que puedan ser usados como armas están prohibidos”.

3. A pesar de que cada quien es libre de vestirse como le parezca mejor, hay casos en los que la primera impresión cuenta. Por lo tanto, los expertos aconsejan utilizar ropa neutra, pero sin llegar a los extremos de la formalidad.

4. Saludar y hablar en español, ya que los consulados hacen la entrevista en este idioma.