Truco para adelantar la cita de la visa americana

Los colombianos que busquen adelantar una visa americana por el momento, deben esperar dos años hasta 2024, de acuerdo con el agendamiento que tiene actualmente la embajada. Bogotá está dentro de los primeros lugares del mundo donde la espera por la cita es más larga. En el caso de la capital la espera para obtener la visa es en promedio de 874 días, superada solamente, según datos recientes, por la ciudad Georgetown capital de Guyana con un promedio de 900 días. Existen algunos trucos para poder adelantar la fecha y justamente una colombiana en TikTok fue viral, gracias a sus recomendaciones para lograrlo.

De acuerdo con la mujer la cita inicialmente tenía la cita para 2024 y logró adelantarla dos años. Lo primero que reconoció es que no hizo el proceso por medio de ninguna agencia ni terceros, simplemente ella con su acceso a la plataforma lo consiguió, más bien se orientó con el video de la embajada en el canal de Youtube de la embajada y los consejos de una amiga que había logrado el mismo objetivo antes.

La mujer pidió por primera vez la cita en marzo de este año, después del pago que es solicitado, le fue asignada la cita para 2024 y de ahí en adelante ingresó una y otra vez a la página para buscar los espacios en dónde encontraba cancelaciones, es decir cupos disponibles. En total la cita la logró adelantar tres veces, en un primer momento logró reasignarla para mayo de 2024, luego para mayo de 2023 y una última vez para junio de este año.

La usuaria aclaró que, la insistencia fue la clave y que no existían horarios especiales para encontrar los espacios. Si estaba en cualquier lugar, incluso en una fiesta, siempre accedía a la página por favoritos en su celular para encontrar un nuevo espacio. Una y otra vez insistió hasta disminuir la espera en dos años. Esta posibilidad se da cuando la gente no asiste a las citas iniciales llamadas CAS, de Centro de Atención al Solicitante, y se liberan automáticamente espacios para nuevos usuarios en las citas consulares, que son el paso siguiente.

La cita se puede reprogramar cuantas veces un usuario lo desee y eso no implica que se pierda la cita inicial ya programada, todas las veces que no se logre establecer una nueva fecha. Así que en esos intentos no hay restricción.

El gobierno actual busca tomar medidas para agilizar el trámite

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo ha declarado recientemente que el gobierno busca lograr, a través de su gestión, que se amplíe la capacidad institucional a través de la asignación de más consulados de los Estados Unidos en Colombia, para disminuir los tiempos del trámite.

En entrevista con Semana el embajador Murillo habló recientemente sobre la búsqueda de esos procesos de depuración en los trámites de visa, cuya dificultad comenzó en 2020 con el inicio de la pandemia y que se han procurado mejorar con algunos procesos, pero aún muestran demoras. El ministro aclaró que la posición de Colombia será siempre la de colaboración para facilitar la normalización en el proceso de visado para los colombianos.

Murillo defiende la idea de la reciprocidad, ya que Colombia ha logrado regularizar en gran medida la población migrante, especialmente la que proviene de Venezuela, evitando así el deseo de seguir en el proceso migratorio a Estados Unidos. Por esto pide que EE. UU. redoble los esfuerzos económicos para que se alcance esa disminución en los tiempos de expedición de citas, acorde a como se daba en tiempos previos a la pandemia.

