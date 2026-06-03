Máxima presión al régimen de Cuba: Pagos con Visa y Mastercard quedan suspendidos en la isla por sanciones de EE. UU.

Las operaciones de pago con tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas a partir del sábado en Cuba, después de que un banco extranjero cesó su relación con una institución financiera de la isla debido a las sanciones de Washington, informó este miércoles el Banco Central.

Meliá, la mayor cadena de hoteles en Cuba, abandona la isla. Decenas de establecimientos cerrarán

“Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.”, señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado.

Fincimex es el brazo financiero del conglomerado cubano Gaesa, vinculado a las fuerzas armadas cubanas y sancionado por Estados Unidos.

Visa y Mastercard dejarán de operar en la isla Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El Banco Central precisó que su socio extranjero, cuyo nombre no reveló, informó que “se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana”.

“A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard”, añadió.

Reconocida empresa dejará de operar hoteles en Cuba: estos serán los alojamientos afectados

La administración de Donald Trump, que impone desde enero un bloqueo petrolero a Cuba, también ha puesto su mira en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), una de las primeras entidades en ser sancionadas bajo una orden ejecutiva que el presidente estadounidense firmó en mayo y que refuerza las sanciones contra la isla comunista.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones estadounidenses.

La Habana, Cuba Foto: Anadolu via Getty Images

Estas medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

Hotelería afectada

Meliá Hotels International, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha decidido concluir de manera inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de sus marcas hoteleras en Cuba, afectando a 15 hoteles.

La medida se tomó dentro de un contexto geopolítico marcado por el ultimátum de Estados Unidos hasta el 5 de junio para sancionar a empresas extranjeras que operan en la isla en relación con Gaeasa, conglomerado militar estatal.

Tal y como ha notificado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), esta decisión, ya avanzada el pasado 26 de mayo a la propiedad de estos hoteles y que les ha sido confirmada en el día de hoy, responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela.

Melia Marina Apartments, un hotel de estadía prolongada, visto desde Marina 'Las Morlas'. Foto: LightRocket via Getty Images

En concreto, los hoteles afectados son los siguientes: Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach.

Con información de AFP y Europa Press*