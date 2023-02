Este tipo de visado no se demora tanto como el de turista, y responde a necesidades muy específicas

¿Qué es la visa tipo C para hacer estancia en Estados Unidos y cómo solicitarla?

En medio del abanico de visas y permiso de acceso a Estados Unidos, los más comunes son las denominadas B1, B2 y F1, referidas a viajes de negocios, trabajos de corta estancia, turismo y estudios, que se suman a una larga lista de visados que responden a características especiales de estancia o motivación de viaje, y que requieren de distintos tipos de trámite.

No obstante, en medio de ese listado de visas también aparece la ‘tipo c’, que es pocas veces conocida, pero muy importante para aquellos que, en medio de un viaje a otro país, deben hacer escala en Estados Unidos, y no son conscientes de que dicho status de ‘en tránsito’ también requiere de un permiso especial.

Precisamente, la visa ‘tipo c’ se refiere a las estancias de ‘en tránsito por Estados Unidos’, y al igual que en los otros casos, debe ser tramitada ante las correspondientes entidades migratorias; no obstante, son documentos mucho más fáciles de adquirir, aunque también refieren un costo.

Este tipo de visa es solo para personas que hacen 'tránsito' por ese país. - Foto: Getty Images

La visa tipo C corresponde a personas que van a tener una mínima estancia en el país, como su nombre la indica, estarán ‘de tránsito’ para retomar su ruta hacia otro país, y generalmente corresponden a aquellos viajeros con destino a Canadá o Europa que deben hacer escala en Estados Unidos.

Es importante entender al respecto que, aunque este permiso de tránsito permite una corta estancia, este tampoco se refiere a la oportunidad de hacer turismo o lograr visitar a personas en el territorio estadounidense, pues para ello es necesario otro tipo de visado.

En ese sentido, entidades encargadas del manejo de las relaciones Exteriores de Estados Unidos, como el Departamento de Estado, han explicado que para la obtención de dicho permiso, generalmente se pide que el candidato hubiese antes accedido a un visado tipo B1 o B2 referidos a estadías temporales o de inmigración no permanente; sin embargo, hay casos en los que el interesado no cuenta con dicha condición.

Al igual que los otros tipos de visas, este permiso tipo C también tiene un costo que se estima cercano a los 160 dólares, un monto equivalente al del visado americano de turista.

Al igual que en el caso del visado de turista, este también requiere de ‘aprobación’ por parte de las autoridades consulares, y en caso de ser negado el permiso, el monto que se canceló para ello tampoco es reembolsable.

Este tipo de visado, además de ser requerido en casos de vuelos que hacen escala en Estados Unidos, también tiene que ser tenido en cuenta por las personas que arriban a puertos estadounidenses a través de embarcaciones, incluso en aquellos casos en los que no se desembarque.

Otro de los escenarios referidos a este tipo de visa es cuando se viaja a Estados Unidos bajo la modalidad de pasajero con el propósito de, posteriormente allí, convertirse en miembro de la tripulación de un barco o avión.

Este tipo de visado, también es alternativa para el personal diplomático que no cuenta con el debido visado tipo A, pero que hace tránsito hacia una sede de las Naciones Unidas con fines diplomáticos.

Autoridades aclaran que este tipo de visado no permite a los beneficiarios aprovechar el tiempo de tránsito para ir a conocer, ir de compras, o visitar amigos. - Foto: Getty Images

El proceso:

Al igual que en otros casos, el primer paso para acceder al visado tipo C, se refiere al diligenciamiento del formulario DS-160 a través del correspondiente sitio web del departamento de Estado y allí se debe elección el tipo de visado correspondiente.

De igual modo, como requisito indispensable para el trámite de dicho visado, se debe contar con el respectivo documento migratorio o pasaporte, el cual debe estar vigente en el momento de la solicitud.

Posteriormente, se debe cancelar el monto correspondiente de los 160 dólares; paso previo a programar la cita en la correspondiente embajada o consulado.

Como parte de los soportes de la solicitud, la Embajada también advierte que se hace necesario que los interesados en diligenciar esta visa, puedan presentar otros documentos que darán fe de que su estancia en Estados Unidos efectivamente será ‘de tránsito’. En ese sentido, dichos documentos corresponden a una bitácora marítima o carta que dé cuenta de las labores a realizar, así como de la antigüedad de las personas en la empresa; en los casos en los que se refiere a ser tripulación de barcos.

A diferencia de los otros tipos de visado, en el caso de la visa C, esta tiene un tiempo de espera menor a las otras visas, y su tiempo de espera se estima en cerca de un mes, y no los dos años que actualmente se manejan en el trámite de las visas de turismo; incluso, en algunos casos, la espera no llega a superar la semana.