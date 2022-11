¿Piensa viajar a Estados Unidos? en estos casos debe solicitar el permiso de turistas I-94

Dado que diciembre es uno de los meses en que más viajes se reportan, en especial a destinos como Estados Unidos, desde ese país se brindaron algunas recomendaciones para quienes desean vacacionar en la temporada de fin de año.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), sede San Diego, pidió a quienes deseen arribar al país ir adelantando la solicitud del permiso de turistas (Formulario I-94) de manera electrónica a través de la aplicación móvil CBP OneTM.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “todas las personas que deseen ingresar a los Estados Unidos necesitan un Formulario I-94, excepto los ciudadanos estadounidenses, residentes extranjeros que regresan, extranjeros con visas de inmigrante, y la mayoría de los ciudadanos canadienses que están de visita o en tránsito”.

Valga recordar que este permiso solo aplica para quienes ingresen por tierra, barco privado o avión privado. Además, es un documento obligatorio junto con la visa.

Jennifer De La O, directora de operaciones de campo de la Oficina de CBP en San Diego, expuso: “Los días festivos son algunas de las épocas más ocupadas del año y la preparación es clave para un plan de viaje exitoso. Solicitar el permiso de turista I-94 electrónico en línea utilizando la aplicación móvil CBP One beneficia al viajero, simplificando el proceso y aprovechando al máximo su experiencia vacacional”.

Para diligenciar el formulario deben estar presentes todos los miembros de la familia que desean viajar. Así mismo, para el permiso se debe evidenciar solvencia financiera y demostrar “que tienen vínculos suficientemente fuertes con su país de origen, incluido un hogar en el extranjero que no tienen la intención de abandonar”, según la CPB.

Entras las recomendaciones brindadas por la CBP sobresalen:

Aquellos que pueden decidir cuándo cruzar, elijan horas de menor actividad para sus horarios de viaje: de lunes a viernes de 4 a.m. a 9 a.m. y sábados a domingos de 2 p.m. a 12 a.m.

Todos los viajeros que no son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales de los Estados Unidos deben estar preparados para dar fe verbalmente de su estado de vacunación al ingresar.

Tener todos los documentos de viaje requeridos para el país que está visitando, así como una identificación para el reingreso a los Estados Unidos. Se requieren pasaportes para viajar en avión. Visite www.travel.state.gov para obtener información específica del país

Declara todo lo que traes del extranjero, incluso si lo compraste en una tienda libre de impuestos.

Tenga cuidado al comprar algo de vendedores ambulantes. La mercancía puede ser falsificada y / o insegura y es posible que tenga que entregarla después de la inspección en el puerto de entrada.

Se redujo el tiempo para renovar las visas

Un vocero de la Embajada de Estados Unidos en Colombia le informó a SEMANA que se redujo el tiempo de espera para la renovación de visas.

“Reconocemos que los solicitantes pueden enfrentar tiempos de espera prolongados para visas de no inmigrante en Bogotá, particularmente para visas de turismo. La Embajada está comprometida a reducir los tiempos de espera de las visas tan pronto como sea posible, reconociendo la dificultad que esto puede tener para las familias que desean visitar a sus seres queridos en los Estados Unidos”, informó la embajada.

Así mismo, precisó que “en los últimos meses, hemos incrementado significativamente la tramitación de visados y seguimos buscando nuevas formas de solucionar las carencias de personal. Hemos ampliado los tipos de solicitudes de renovación de visado que pueden tramitarse sin entrevista, tal como lo permite la ley. Sólo en el último mes hemos reducido el tiempo de espera de las solicitudes de renovación de 2,5 años a aproximadamente un mes”.