Presidente Petro anunció un radicar giro en la agenda con Estados Unidos: ya no estará enfocada en las armas y la guerra

Siguen los cambios en la relación binacional entre Colombia y Estados Unidos, en esta ocasión el presidente de la República Gustavo Petro anunció que desde ahora habrá una radical transformación de la agenda con ese país, la cual ya no va a girar entorno a las armas y la guerra.

En ese sentido, el mandatario colombiano aseguró desde Cartagena que las bases de las relaciones y cooperaciones con EE. UU. se enfocarán en la construcción y aporte a consolidar la política de la paz total.

“Cambia la agenda con los Estados Unidos, no queremos una agenda de armas y de guerras, queremos una agenda de paz, una agenda de reconstrucción de la vida”, sostuvo Petro.

"Es en el terreno de la vida donde se puede construir el aporte de la sociedad colombiana a la humanidad, por eso la sociedad colombiana tiene que aportarle al mundo; ustedes nos traen este gigante y nos aportan en salud, pero Colombia también debe hacerlo": Pdte @petrogustavo. pic.twitter.com/W8ki1XgPgL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 18, 2022

Y agregó en su discurso: “Una agenda de los derechos plenos de la humanidad, una agenda de la libertad y de la democracia, porque solo en la paz es posible la libertad, solo en la paz es posible la democracia”.

“Las armas solo se pueden utilizar en el último instante, en el último momento, en la última instancia, si la libertad es agredida, si la democracia es derrocada”, puntualizó el jefe de Estado.

Cambios en la extradición hacia Estados Unidos

Hace varios días, el presidente de la República, Gustavo Petro, al término de la reunión de alto nivel que sostuvo con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, destapó sus cartas sobre la propuesta de hacer cambios en la extradición con las autoridades de Estados Unidos y afirmó que sería por medio de una ley que sería presentada, al señalar que no puede tener un riesgo de cambio de gobierno.

En la Casa de Nariño, el jefe de Estado insistió que la estrategia que quiere aplicar Colombia es que, narcotraficante que se acoja a la justicia, se aplique garantías de no repetición, de verdad y de reparación, y no será extraditado a la justicia de Estados Unidos.

Así mismo, el jefe de Estado puso de ejemplo que ese tipo de mecanismos se implantó en procesos de paz como el que se firmó con la extinta guerrilla de las Farc, con la firma que se hizo en La Habana (Cuba).

“¿Qué pasa si una persona de estas bandas ya solicitadas en extradición hace parte de un proceso de paz en Colombia? Caso que pasó en las Farc, lo que yo he propuesto es que integrante del esta cadena que decida acogerse a la justicia y de garantías de no repetición, no se extradite, pero depende de una ley, no de un gobierno que va a pasar (o cambiar)”, sostuvo Gustavo Petro en esa ocasión.

Y agregó: “Narco que esté en la cadena del narcotráfico, que no esté en ningún tipo de acogimiento y sigue delinquiendo, se extraditará, ya he firmado 80; narco que esté en la cadena, pero se burle de las garantías y repita debe ser extraditado, se lo propuse a EE. UU. con la mayor condena posible porque se burló del proceso de paz”.

El presidente Gustavo Petro y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvieron un encuentro el pasado 3 de octubre, el cual fue considerado de alto nivel. - Foto: presidencia

Sobre la postura de Colombia sobre modificar la extradición, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, indicó que los países son soberanos, pero recordó que esa figura ha beneficiado a ambos países y a las víctimas del narcotráfico.

“Son decisiones soberanas, esa figura de la extradición ha beneficiado a la justicia de ambos países y a las víctimas para desmantelar las organizaciones transicionales, trabajando estrechamente, los sistemas seguirán trabajando, seguiremos enjuiciando quienes comenten delitos”, subrayó el jefe de Estado.