“Me bloqueó”: mujer denuncia que su hija la hizo endeudar para viajar a Estados Unidos y no le ha pagado

En las últimas horas, se viralizó la supuesta historia de una joven que, con ganas de seguir adelante, le pidió prestado dinero a su mamá para viajar a los Estados Unidos. No obstante, tal y como lo relata la mujer, su hija, quien responde al nombre de Yoselin Estefanía Cedeño Minaya, luego de haberse ido meses atrás, no ha parecido para responder por la deuda que tiene.

Resulta que Raquel, la madre de Yoselin -según Ctv Barranquilla- le contó a un medio de comunicación en Ecuador, que pretendía salir de su país para mejorar su calidad de vida, pero no pudo cuando se enteró de que estaba enferma: “Supe que tenía un tumor, yo dije bueno, ya no puedo viajar, estoy mal”, aseguró, añadiendo que también tenía un lipoma en la vesícula.

Es entonces que cuenta que Yoselin le comentó que ella sí deseaba viajar y sacar adelante a su hija: “Yo quiero tener un buen futuro”, le dijo. “Mami, ayúdame”, agregó. Incluso en medio de la conversación aseguró que Yoselin le certificó que era una mujer responsable que pagaba sus deudas, por lo que la mujer accedió a pedir un crédito, mismo que no es la hipoteca de su casa, sino que la vivienda es la garantía de la deuda, asegura.

“Si usted no me ayuda, yo me voy por la selva (...) como siempre la he apoyado”, expresó Raquel, contando que al viaje se unieron su hermana, y su sobrina.

No volvió a responder

“Mi hija me hablo tan lindo (...) yo decidí ayudarle, pero yo no me imaginé que iba a pasar esto, que ahora me dice que ni siquiera yo la he criado”, manifestó.

“Ella me bloqueó, yo sabía algo de ella, porque se fue con mi hermana y llegaron a la casa que el chico (pareja) había arrendado”, dijo, explicando que el joven a veces le contestaba cuando ella llamaba, y le decía: “Su hija solo quiere pasar durmiendo. Ya no puede más con la situación”.

La mujer asegura que su hija la bloqueó de sus redes sociales. - Foto: Getty Images

“Yo le escribía por varios medios, ella nada. A mi hijo lo dejaba en visto, no contestaba”, señaló. “He tratado de cubrir la deuda como puedo. He vendido cosas publicando”, dijo en el diálogo, asegurando que no puede trabajar: “Mi marido, mi compromiso Él es el que pone la comida, que me compra para mis medicamentos”.

Es entonces que le hizo un llamado especial a su hija, quien la hizo endeudar para viajar y no ha pagado:

La mujer cuenta que la vivienda no está hipotecada pero si es garantía de la deuda. - Foto: Getty Images

“Yo le pido a mi hija que por favor pague eso. Yo no le estoy diciendo que me mande mensual, que me mande un dólar para mí, ni nada. Yo lo que quiero es que ella pague eso y para tener la tranquilidad”.

“Yo lucho acá por mis otros dos hijos. La casa no está embargada, pero esta es la garantía que di (...) Me dijeron que si en 90 días que yo no cancele, me voy a juicio: mi garante y mi persona, o sea, las dos. Yo no quiero eso, yo quiero que ella pague”, aseveró.

“Mi hija debería hacerse responsable de lo que ella gastó porque yo no ocupe ni un centavo de eso, pero como vuelvo y repito. Si a mí la gente me quiere ayudar, pues gracias”, pero, sin embargo, asintió: “Lo que se presta se paga”.

Cabe mencionar, que tal y como la mujer lo cuenta en la entrevista, uno de sus hijos tiene glaucoma congénito, que según la Barraquer, es una enfermedad que se considera hereditaria que afecta a los bebes y niños, que se debe a un déficit en el “desarrollo del sistema de drenaje del humo acuoso”.