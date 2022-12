La quinta es la vencida: Tiktoker reveló cómo, tras varios intentos, por fin consiguió aprobación de su visa a EE. UU.

Visiblemente emocionado, así lució ante la cámara un joven colombiano identificado como Luis Miguel, quien, a través de su cuenta de TikTok, compartió con sus seguidores la alegría de haber conseguido la aprobación de su visa para viajar a Estados Unidos.

Aunque el joven celebró la aprobación del documento que lo acredita para entrar legalmente a Estados Unidos, advirtió que este fue el final de un largo proceso que le costó varios intentos previos en los que las autoridades norteamericanas ya le habían dicho ‘no’ a sus pretensiones.

¡La quinta es la vencida!

De acuerdo con el tiktoker, esta era la quinta vez que se presentaba a la Embajada con el ánimo de tramitar el documento que le permitiera ingresar a Estados Unidos, afirmando que en ocasiones anteriores había intentado toda clase de estrategias, entre las que se incluía asistir acompañado de su mamá, mientras que en otras oportunidades había buscado hacerlo solo.

Finalmente, la ‘vencida’ llegó en un intento solitario, obteniendo el sello de aprobado, y la esperanza de conocer Estados Unidos.

Si bien esta podría ser la historia de cualquier ciudadano que celebrase la consecución del permiso, la historia del tiktoker se volvió visible, no solo gracias a que este mismo la visibilizó a través de su cuenta en la referida red social, también porque fue visto por sus seguidores como un loable ejemplo de resiliencia y perseverancia, en tanto nunca se dejó amilanar por los ‘no’ recibidos.

“Había ido solo y con mi mamá y siempre me negaban la visa, yo no sé por qué razón”, advierte el joven en su video, en el que también compartió algunos detalles de la lluviosa mañana en que finalmente accedió a la visa americana.

En medio de las curiosidades de su más reciente y contundente intento por lograr la visa, el joven advirtió, a manera de anécdota, la ocurrencia de un hecho particular que lo alcanzó a sugestionar. No obstante, reconoció que considera que no es un aspecto determinante, pero que él sí aplicó a manera de cábala en medio de los nervios que enfrentaba por su quinta aplicación a la visa.

El joven explicó que en la fila final, antes de llegar a las ‘casillitas’, espacio que califica como “horrible” y que genera “dolor de estómago”, se percató de que todas las personas que se ubicaban en la hilera de la derecha habían logrado salir sonrientes con el papelito que acredita la aprobación de la visa, mientras que los de la fila izquierda salían cabizbajos por el fracaso en ello.

“La vez pasada que fui me tocó al lado izquierdo, es una suposición mía porque yo creo que eso no tiene nada que ver”, afirmó el joven, quien en medio de los nervios se dejó llevar por la casualidad descubierta y buscó irse a la ventanilla del lado derecho.

En efecto, el joven admite haberlo conseguido, comentando que al enfrentarse a la ventanilla fue atendido por una mujer que le saludó amablemente y solamente tuvo que hacerle dos preguntas para concederle el visto bueno.

“Me preguntó que para dónde iba y a qué me dedico”, confesó el joven, quien contó que respondió con seguridad que era empresario y que buscaba conocer Las Vegas; acto seguido, acreditó algunos de sus recientes viajes, ante lo cual, tras revisar la veracidad de sus palabras al contrastarlas con lo evidenciado en el pasaporte, la funcionaria de la Embajada le dio el sí.

“Me dio la visa gracias a Dios”, celebró el joven, quien recibió múltiples felicitaciones y aplausos por parte de sus seguidores tras revelar la noticia.