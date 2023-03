Video | “Teníamos una relación chévere”: Melissa Martínez reveló el motivo para no publicar detalles de su vida personal en redes

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas a nivel nacional. Meses atrás, estuvo en el ojo de la opinión pública luego de que se confirmara su separación del futbolista uruguayo Matías Mier.

Incluso tras su separación, la farándula aseguraba que la presentadora y panelista de ESPN estaba saliendo con otro hombre para pasar la página; sin embargo, todo eso fue desmentido por la propia comunicadora.

Recientemente, por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, la comunicadora mencionó los motivos por los cuales dejará de compartir en las redes sociales contenido que solía subir para poder interactuar con sus seguidores.

Dicha decisión fue tomada de manera radical, ya que la periodista se quiere ahorrar dolores de cabeza, pues asegura que varios portales en internet malinterpretan o asumen cosas que no son del contenido que comparte.

Melissa Martínez, periodista deportiva. - Foto: Instagram: @melissamartineza

”Es verdad que he decidido no compartir algunas cosas por aquí, que antes para mí era chévere, pero que al final las transforman en cosas que no son; entonces, para no hacerme luego mala sangre leyendo algún artículo mal escrito o alguna vaina así, entonces prefiero no hacerlo. Ay, lástima, porque ustedes saben que nosotros tenemos una relación chévere, ustedes y yo. Y yo siempre tengo mis cuentos bacanos, pero ajá, hay que evitar”, expresó.

Luego de publicar un video en el que se le ve bailando y cantando el nuevo éxito de las colombianas Karol G y Shakira, la comunicadora mencionó que quién sabe qué dirá de ella ahora la prensa.

“De hecho, ahora que estaba bailando una canción que es número uno global, que es tendencia, que hay baile, que hay recontra baile, pero ya me imagino que mañana aparezco en cualquier portal, vamos a ver cuál de todos los titulares será peor (…) no será algo que me quita el suelo, igual. Les mando un beso”.

Acusan a Melissa Martínez de comprarse ella misma flores para lucirlas en Instagram; muchos la defienden

La popularidad en redes de la host de TV es notoria, pues en Instagram acumula más de 2.5 millones de seguidores y Melissa se caracteriza por ser muy activa en los escenarios digitales. Entonces, no hay día en el que la también locutora deje de subir una fotografía o historia.

Precisamente, al ser una figura pública con gran reconocimiento en el cubrimiento deportivo, pero también importante para el mundo del entretenimiento, así como hay quienes la apoyan, también existe uno que otro usuario que critica su accionar.

Una de las publicaciones más recientes que hizo la periodista deportiva en Instagram fue una serie de instantáneas en las que posó al lado de un gran ramo de rosas y, al final, subió un motivador mensaje.

Entonces, enseguida, la mujer recibió varios comentarios por las fotografías, aunque hubo uno de ellos que le llamó la atención y procedió a responderlo, puesto que un internauta la acusó de comprarse las rosas y, supuestamente, hacerse pasar como si se las regalaran.

Esta fue una de las instantáneas que subió la presentadora con las rosas. - Foto: Instagram: @melissamartineza

“Contaron por ahí que ella misma pide y paga los ramos a domicilios”, comentó el seguidor. Por ello, la presentadora y periodista no tuvo problema para compartir su punto de vista y lo hizo de la siguiente manera: “Tu mamá creyendo que eras avispado… no ve que es decoración para mis tiendas, aunque algunas no las publico”, aclaró Melissa Martínez.

Hay que mencionar que aparte de dedicarse a la televisión, la reconocida comunicadora tiene dos tiendas de ropa e incluso creó su propia marca. Por lo general, lo que más comercializa son vertidos, pero también tiene catálogos con camisas, accesorios y demás.