Carolina Cruz se sincera y habla sobre romance con Iván Lalinde; Laura Acuña terminó involucrada

Iván Lalinde, reconocido presentador de Día a día (Caracol Televisión), habilitó este lunes la caja de interrogantes en su cuenta personal de Instagram para interactuar un poco con sus seguidores, quienes les preguntaron sobre algunos detalles de su vida personal.

Adicionalmente, un internauta aprovechó la dinámica para pedirle que confesara si tenía una relación sentimental con Carolina Cruz. El antioqueño no tuvo ningún tipo de problema en responder esta inquietud y señaló que llevan juntos varios años.

Carolina Cruz e Iván Lalinde son amigos desde hace años - Foto: cuenta de instagram @ivanlalindeg

“¿Eres novio de Carolina Cruz?”, fue la interrogante que le hicieron puntualmente al comunicador, a lo que contestó de manera irónica con el siguiente mensaje: “¡Ufff, hace 23 años!”, dejando claro que solo son amigos.

La vallecaucana, de igual manera, no dejó pasar por alto las declaraciones que hizo Lalinde y también se pronunció, sarcásticamente, con respecto al supuesto romance que sostienen desde hace tiempo.

“Nos descubrieron”: fue la corta respuesta que compartió Carolina Cruz en las historias de Instagram, donde mostró una vez que no le para bolas a los diferentes chismes que arman sobre su vida sentimental.

Cabe recordar que el fin de semana pasado la exreina de belleza colombiana le dedicó en las redes sociales una publicación bastante especial al antioqueño por su cumpleaños número 49.

La modelo se burló de los que creen que tiene algo con su colega - Foto: Instagram: Carolina Cruz

El presentador estuvo como invitado en Diario de una mamá. - Foto: Fotograma, 8:24, Diario de una mamá - YouTube Carolina Cruz Osorio

“Feliz cumpleaños, ALMA DIVINA. Que sean muchos más juntos, celebrando tu maravillosa vida. Te amo, Iván Lalinde”, escribió la famosa presentadora, que acompañó el post con una galería de imágenes.

Laura Acuña, por otro lado, también terminó involucrada en medio de la dinámica, debido a que otro internauta le preguntó al conductor de televisión si todavía salía con la santandereana, la cual fue su compañera de set recientemente en La voz.

Ante esta interrogante, el comunicador prefirió no responder y simplemente compartió una fotografía de incredulidad. Además, mostró su total inconformidad con este tipo de rumores y especulaciones.

Iván Lalinde mostró la pregunta que le hicieron sobre Laura Acuña - Foto: Instagram: Iván Lalinde

Iván Lalinde y Laura Acuña trabajaron juntos en 'La voz' - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Iván Lalinde tiene pareja

Pese a que no le gusta hablar mucho de su vida personal, el presentador de Caracol Televisión aseguró hace unos meses en una entrevista que estaba comprometido. Sin embargo, no entregó más detalles.

Iván Lalinde puntualizó en ese momento que para él es fundamental tener su intimidad y privacidad lo más alejada posible del ojo público, por lo cual no le gusta subir fotos con su pareja.

“No hablo de mi pareja, porque me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno. Así como comparto muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan. Son privadas”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Quiero trabajar en otro país, con casa frente al mar, en una ciudad donde pueda caminar y montar en bicicleta tranquilo. Por ahora, aquí estamos construyendo y trabajando arduamente todos los días. Estoy en la actualidad muy enamorado, comprometido y feliz. Tengo el hogar más bacano y hermoso del planeta”.

El presentador se sinceró sobre por qué no muestra a su pareja - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Iván Lalinde indicó que no le gusta hablar de su vida privada - Foto: Instagram @ivanlalindeg

El reconocido presentador de Caracol Televisión recalcó que no está casado y reiteró que seguirá siendo bastante reservado con todo lo relacionado con su pareja sentimental.

Los dos últimos años, sin duda alguna, han sido bastante retadores en el ámbito personal para el antioqueño, ya que tuvo que lidiar con el deceso de sus dos padres, siendo el de su mamá, doña Teresa Gallego de Lalinde, el más reciente.