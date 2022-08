Iván Lalinde se sinceró y contó verdad sobre su pareja; reveló por qué casi no la muestra

Iván Lalinde, actualmente uno de los presentadores principales de La Voz Kids, siempre se ha caracterizado por ser una persona bastante reservada con su vida privada. No obstante, este fin de semana habilitó la caja de interrogantes en Instagram para interactuar un poco con sus seguidores.

A través de algunas historias, los internautas no dejaron pasar por alto la dinámica y le preguntaron al reconocido periodista sobre su actual pareja sentimental, de la cual no se sabe casi nada.

El antioqueño, de igual manera, no tuvo ningún tipo de problema en responder esas inquietudes y puntualizó que para él es fundamental tener su vida privada lo más alejada posible del escarnio público.

“No hablo de mi pareja porque me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno. Así como comparto muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan. Son privadas”, precisó Lalinde.

Pese a que llevan cerca de 17 años juntos, el famoso presentador de Caracol Televisión aprovechó la dinámica para revelar que no está casado con su pareja. Asimismo, reiteró que seguirá siendo bastante reservado con todo lo relacionado con esta.

Cabe recordar que hace unos días el comunicador antioqueño manifestó en una entrevista que respeta mucho su vida privada, la de su círculo social más cercano y la de su familia, principalmente.

“Es que yo hablo es de mi trabajo, yo no hablo de mi vida. Ahí le digo a la gente: pare. Y no es por nada, porque, además, en ningún momento he tapado nada, pero me parece tan personal, que no le veo importancia para volverlo público”, enfatizó.

En entrevista con SEMANA, el periodista también reveló cómo le llegó la propuesta de ser el presentador de La Voz Kids. Además, aseguró que lloró de la emoción debido a que durante la pandemia del coronavirus pasó algunos angustiantes momentos.

“Uno se afana, es humano, pero si algo nos enseñó la pandemia es que nada es fijo, nada es permanente. No nos podemos apegar absolutamente a nada. Decir que estaba tranquilo sería una mentira, uno siente una angustia horrorosa: ‘Juepucha no me va a alcanzar la plata, me va a tocar medidas de emergencia’”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Aprendí a valorar mi tiempo libre, el tiempo en mi casa y el tiempo con mi familia. Aprendí que en esta vida lo que más se necesita es el aire para respirar. Nunca me hizo falta una libra de arroz, unos huevos, una leche, y con eso daba gracias a Dios de tener comida en la nevera, de poder pagar los servicios”.

El reconocido presentador aprovechó finalmente el diálogo con este medio para manifestar que está bastante agradecido con Caracol Televisión por la oportunidad que le brindaron y permitirle ser parte de una excelente producción.

“Es un formato tan especial que, de verdad, estoy muy agradecido de parte de este. Siento que es un regalo, un premio de la vida y un espaldarazo del canal para mí”, concluyó Lalinde.