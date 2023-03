Ana Sofía Henao se sinceró y reveló cómo se ha sentido tras retirarse las prótesis mamarias

Ana Sofía Henao ha sido una de las modelos más famosas de Colombia desde inicios de los años 2000, haciendo presencia en las campañas publicitarias más importantes del país y acompañando a varias generaciones de niños y jóvenes en su vida escolar con los afamados cuadernos donde la paisa aparecía muy sexy y ligera de ropa.

El cuerpazo que siempre ha mostrado Henao ha sido un referente de belleza durante más de tres décadas y ahora ella misma ha revelado que hizo una modificación sustancial en su cuerpo, que poseía implantes mamarios y ahora sigue deslumbrando de forma natural, pues la paisa ha decidido prescindir de ellos por cuestiones de salud.

Ana Sofía Henao ha sido una de las modelos más famosas de Colombia desde inicios de los años 2000, haciendo presencia en las campañas publicitarias más importantes del país. - Foto: Foto: Instagram @anasofiahenaoe

Henao se ha añadido al grupo de famosas que han decidido retirarse los implantes que la mayoría se puso cuando estaban en furor para agrandar la talla del busto. Además, muchas también aprovecharon para añadir prótesis en otras partes del cuerpo como los glúteos, asunto que también ha sido tema de discusión, pues este tipo de productos han sido perjudiciales para la salud de muchas.

Claudia Bahamón, Amada Rosa Pérez, Tuti Vargas y más han hecho lo mismo que Ana Sofía, quien le reveló al programa Lo sé todo lo animada y feliz que está luego de su intervención, que también marchó sin ninguna complicación y ahora le devolvió a Ana Sofía el cuerpo que Dios le dio, asunto que ella cuenta con mucho orgullo, pues es una muestra de amor propio para sí misma.

“Tengo que decir que no me he arrepentido ni un solo día de haber tomado la decisión que tomé, me siento muy bien físicamente, me veo muy bien, me siento linda y sexy, y tuve que comprar bastante ropa interior y bastantes vestidos de baño”, confesó la paisa, quien ha estado alejada de las pasarelas desde que se convirtió en mamá.

La modelo antioqueña habló sobre la operación y la edad cuando se hizo la primera puesta de implantes. - Foto: Instagram: @anasofiahenaoe

En cuanto a la recuperación no solo de la intervención, sino de las afecciones de salud que la paisa venía sintiendo a causa de sus prótesis, ella asegura que han sido graduales, pues unos beneficios llegaron de forma rápida y otros requieren un poco más de tiempo y paciencia para poder sentirlos y disfrutarlos. Aun así, está esperanzada de que todo va a seguir mejorando en 100 %.

“Los cambios de salud y las mejorías, yo creo que sí toman un poco más de tiempo, hay que tener un poco más de paciencia, eso no es de la noche a la mañana… Por un lado, sí se siente mejor, respira mejor, hay unos cambios como la fatiga crónica que son inmediatos, otros son un proceso un poco más lento, pero vamos muy bien, recuperándome y sintiendo que tomé la decisión correcta, yo creo que eso es lo más importante”, añade la modelo.

Por otro lado, como han sido tantas las luminarias colombianas que han pasado por la sala de cirugías para “explantarse”, Ana Sofía dio su opinión sobre si es o no una moda quitarse los implantes mamarios, pues muchas mujeres están reversando sus procedimientos para volver a tener su cuerpo al natural.

“Definitivamente, si sentirse bien está de moda, ¿qué importa?, o sea, yo no le veo problema a que cada vez más y más personas se sumen a eso… Y a todas las mujeres, si esto se va a poner de moda me parece muy interesante, no que nos estemos explantando o nos operemos de una cosa u otra, no, sino que nos estemos sintiendo bien como somos y ya”, finaliza la modelo con una sonrisa en su rostro, que ha iluminado infinidad de pasarelas en toda Latinoamérica.

Ana Sofía Henao participa en 'El círculo de la generosidad', campaña de Baby Fresh para darle otra oportunidad a la ropa. - Foto: Cortesía Baby Fresh

Por el momento, Henao seguirá enfocada en su recuperación y la crianza de su hija Candelaria, que ya tiene cuatro años y es toda una celebridad en las redes sociales, pues le ayuda a su mamá a preparar platos deliciosos y muy saludables.