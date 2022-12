La hija de Ana Sofía Henao sorprendió a todos con sus lindos deseos de Navidad

Ana Sofía Henao es una de las modelos colombianas más reconocidas del país, quien tiempo atrás estuvo en las portadas de varios cuadernos. Ahora es empresaria y escritora, y a través de sus redes sociales deja ver ciertas facetas de su vida personal y de mamá.

Henao generó bastante ternura a miles de sus fanáticos en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, ya que compartió un video en el que reveló las cartas que hizo su hija Candelaria al Niño Jesús y Papá Noel.

En la descripción de la publicación se puede leer lo siguiente: “¿Qué dicen? ¿Cande recibirá todos los regalos que pidió este año? Que todos tengamos esa alma de niños para sonreír y vivir la Navidad con tanta honestidad como Cande (que le pidió a Papá Noel un bloqueador para sus papás). Véanlo completo, no se van a arrepentir”.

En la grabación se puede ver que la menor primero le hace una carta al Niño Jesús, en donde le pidió unas ‘Lols’, una muñeca con bacinilla y bañera, una falda de flotador, un flamenco para flotar y un monstruo de posiciones mágicas.

Además, en su carta a Papá Noel, le pidió una sorpresa para su gato y poderes mágicos. Sin embargo, lo más llamativo es que Candelaria le pidió un bloqueador y un cepillo para sus padres; asimismo, dijo que quería una loción para su padre.

De igual manera, Candelaria le aseguró al Niño Jesús que comenzará a comer brócoli, “porque como es niño tiene que alimentarse bien”, mientras que a Papá Noel le prometió dejarle galletas y zanahorias.

Ana Sofía Henao afirmó en el video que le va a llamar al Niño Jesús “hasta que no oigamos algo, no salemos del cuarto”.

Finalmente, en la publicación invitó a todos sus seguidores a que también realizaran sus respectivas cartas de Navidad.

Ana Sofía Henao reveló los problemas que tuvo por implantes mamarios

Gracias al poder de difusión de las redes sociales, hace unos días la modelo oriunda de Medellín abordó un tema que ha llamado la atención al confesar que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de extracción de implantes mamarios.

En efecto, la razón principal de esta decisión tiene que ver por temas de salud. Pero para la reconocida figura pública del mundo de las pasarelas, antes de someterse a la cirugía, no se le pasó por la mente que la causa de la reacción de su organismo era por los implantes que tenía en su pecho.

Es así como la celebridad compartió su testimonio y los síntomas que experimentó: “Con el tiempo comencé a sufrir problemas que fui normalizando: migrañas, infecciones urinarias, intolerancia a alimentos y productos, fatiga, ansiedad y uno que otro ataque de pánico”.

Sin embargo, al normalizar dichas patologías su día a día continuaba, pero todo cambió cuando supo sobre el síndrome de Asia (conocido como síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por sustancias en el cuerpo). Al saber sobre este diagnóstico, Ana Sofía Henao encontró que el cuadro sintomatológico tenía coincidencia con lo que ella estaba sintiendo, en ese entonces.

A través de una entrevista publicada en el perfil de Asia Recovery, enfocada en la difusión de contenido para la salud física, mental y espiritual, la famosa modelo habló al respecto y dijo que su salud primó por encima de cualquier otro factor, pero aun así, tenía un miedo: no sabía cómo iba a quedar después de la cirugía. Mucho más, cuando su carrera se podía ver comprometida con la decisión.

“Me operé muerta del miedo, un poco preocupada por mi trabajo, por las campañas publicitarias, porque vivo de la imagen”, relató. No obstante, luego de la intervención médica, su percepción cambió: “Cuando me vi estaba feliz, me veía como una mujer sexi de portada de revista. No sé cuándo comenzamos a pensar que ser sexi es solamente ser voluptuosa”, analizó.

Antes de terminar, la celebridad colombiana detalló que al momento de iniciar el proceso de mejora para su salud, optó por transmitir serenidad y confianza para otras mujeres que buscan construirse con base en su misma situación.